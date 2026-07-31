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Ceny pohonných látok sa v 30. týždni zvýšili
Motoristi platili v priemere za benzín 95 cenu 1,765 eura za liter (medzitýždňovo +5,2 centa) a za liter prémiových benzínov 1,927 eura (+5,1 centa).
Autor TASR
Bratislava 31. júla (TASR) - Spotrebiteľské ceny pohonných látok sa počas 30. týždňa zvýšili o päť centov za liter pri benzíne, o sedem centov za liter pri motorovej nafte. Rast bol nadpriemerný, medzitýždňová zmena (rast/pokles) cien od začiatku roka 2026 je na úrovni plus mínus 2,8 centa za liter. Cena obyčajného benzínu dosiahla najvyššiu hodnotu od polovice mája, cena nafty znova stúpla nad úroveň 1,70 eura za liter, bola najvyššia od začiatku mája. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Motoristi platili v priemere za benzín 95 cenu 1,765 eura za liter (medzitýždňovo +5,2 centa) a za liter prémiových benzínov 1,927 eura (+5,1 centa). Základná nafta stála 1,737 eura za liter (+6,9 centa) a prémiová nafta 1,932 eura za liter (+7 centov).
Aktuálne ceny pohonných látok zostali vyššie ako v rovnakom období minulého roka, benzín 95 o 16,8 %, prémiové benzíny o 12,5 %, nafta o 17,1 % a prémiová nafta o 15,5 %.
Cena benzínu na Slovensku bola počas 30. týždňa o 9,1 % nižšia, ako bol priemer EÚ, cena motorovej nafty bola nižšia o 13,6 %.
Ceny plynov v druhej polovici júla najmä klesali. Najvýraznejšie zlacnel plyn LNG (skvapalnený zemný plyn), predával sa za znížených 1,820 eura za kilogram (-4,9 centa). Plyn LPG (skvapalnený ropný plyn) stál 0,778 eura za liter (-0,2 centa). Plyn CNG (stlačený zemný plyn) zostal na úrovni z predchádzajúceho týždňa, jeho cena bola 1,948 eura za kilogram.
Oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa cena plynu LNG zvýšila o 21,1 %, CNG o 17,3 %, LPG o 12,6 %.
Motoristi platili v priemere za benzín 95 cenu 1,765 eura za liter (medzitýždňovo +5,2 centa) a za liter prémiových benzínov 1,927 eura (+5,1 centa). Základná nafta stála 1,737 eura za liter (+6,9 centa) a prémiová nafta 1,932 eura za liter (+7 centov).
Aktuálne ceny pohonných látok zostali vyššie ako v rovnakom období minulého roka, benzín 95 o 16,8 %, prémiové benzíny o 12,5 %, nafta o 17,1 % a prémiová nafta o 15,5 %.
Cena benzínu na Slovensku bola počas 30. týždňa o 9,1 % nižšia, ako bol priemer EÚ, cena motorovej nafty bola nižšia o 13,6 %.
Ceny plynov v druhej polovici júla najmä klesali. Najvýraznejšie zlacnel plyn LNG (skvapalnený zemný plyn), predával sa za znížených 1,820 eura za kilogram (-4,9 centa). Plyn LPG (skvapalnený ropný plyn) stál 0,778 eura za liter (-0,2 centa). Plyn CNG (stlačený zemný plyn) zostal na úrovni z predchádzajúceho týždňa, jeho cena bola 1,948 eura za kilogram.
Oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa cena plynu LNG zvýšila o 21,1 %, CNG o 17,3 %, LPG o 12,6 %.