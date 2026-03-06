< sekcia Ekonomika
Ceny pohonných látok sa v 9. týždni tohto roku výraznejšie nezmenili
Autor TASR
Bratislava 6. marca (TASR) - Ceny základných aj prémiových pohonných látok sa v poslednom februárovom týždni takmer nezmenili. Výnimkou bol skvapalnený zemný plyn (LPG), ktorý zdražel o 1,8 centa. Benzíny aj motorová nafta sa naďalej predávali lacnejšie ako pred rokom, v priemere o 6 %. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Cena 95-oktánového benzínu ostala na úrovni 1,474 eura za liter, 98-oktánový benzín mierne zlacnel o 0,3 centa na 1,639 eura za liter. Motorovú naftu mohli motoristi kúpiť za cenu 1,466 eura za liter. Jej cena sa medzitýždňovo znížila o 0,1 centa. Prémiová nafta o rovnakú sumu zdražela a predávala sa za 1,655 eura za liter.
Najvýraznejší nárast ceny zaznamenal LNG, a to o 1,8 centa, na 1,558 eura za kilogram. Mierne zvýšenie štatistici zaznamenali aj pri cene stlačeného zemného plynu (CNG) o 0,2 centa za kilogram na 1,750 eura za kilogram. Skvapalnený ropný plyn (LPG), naopak, zlacnel o 0,2 centa na 0,675 eura za liter.
Ekologický plyn (bioLNG) stál 1,782 eura za kilogram, keď nepatrne zlacnel o desatinu centa. Vodík stál stabilných 21,60 eura za kilogram. Elektrická energia na nabíjanie elektromobilov sa predávala za nezmenené ceny, a to pri nabíjaní striedavým prúdom (AC - do 22 kW) za cenu 0,41 eura za kilowatthodinu (kWh) a pri rýchlom nabíjaní (DC - do 150 kW) za cenu 0,55 eura za kWh. Pri ultra rýchlom nabíjaní (DC - nad 150 kW) sa predávala za cenu 0,69 eura za kWh.
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bola cena plynu CNG vyššia o 5,3 %. Lacnejší ako pred rokom bol LPG o 12,9 %, LNG o 11 % a nefosílny plyn bioLNG o 20,5 %.
