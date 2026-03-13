< sekcia Ekonomika
Ceny pohonných látok v 11. týždni mierne vzrástli
Autor TASR
Bratislava 13. marca (TASR) - Ceny najpoužívanejších pohonných látok začiatkom marca stúpli. Rast pri benzíne sa pohyboval od 1,1 do 1,5 centa, nafta zdražela o 1,7 centa. Cena plynov stagnovala, alebo sa mierne znížila. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Napriek aktuálnemu zvýšeniu cien sa pohonné látky predávali lacnejšie ako pred rokom.
Najdynamickejší medzitýždňový nárast zaznamenal ŠÚ pri motorovej nafte. Tá sa po zdražení o 1,7 centa predávala v priemere za 1,483 eura. Cena 95-oktánového benzínu vzrástla o 1,3 centa na 1,487 eura za liter (l) a cena 98-oktánového benzínu sa zvýšila o 1,5 centa na 1,654 eura/l. Aktuálne ceny palív zostali pod úrovňou spred roka, benzín 95 o 3,6 %, prémiové benzíny o 3,8 %, nafta o 2,6 %.
Ceny plynov v úvode marca 2026 zaznamenali rôzne cenové výkyvy. Cena skvapalneného ropného plynu (LPG) sa medzitýždňovo zvýšila o 0,5 centa na 0,680 eura za liter. Skvapalnený zemný plyn (LNG) sa predával pri poklese o 3,5 centa za znížených 1,523 eura za kilogram. Cena stlačeného zemného plynu (CNG) sa znížila o 0,3 centa na 1,747 eura za kilogram.
Ekologický plyn bioLNG zdražel oproti predchádzajúcemu týždňu o desatinu centu, kilogram stál 1,783 eura. Vodík stál stabilných 21,60 eura za kilogram. Elektrická energia na nabíjanie elektromobilov sa predávala za nezmenené ceny, a to pri nabíjaní striedavým prúdom (AC - do 22 kW) za cenu 0,41 eura za kWh, pri rýchlom nabíjaní (DC - do 150 kW) za cenu 0,55 eura za kWh a pri ultra rýchlom nabíjaní (DC - nad 150 kW) za cenu 0,69 eura za kWh.
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bola cena plynu CNG vyššia o 5,1 %. Lacnejší ako pred rokom bol LPG o 12,5 %, LNG o 12,4 % a nefosílny plyn bioLNG o 24,6 %.
