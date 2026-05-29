Ceny pohonných látok v 21. týždni opäť vzrástli
Autor TASR
Bratislava 29. mája (TASR) - Priemerné ceny benzínov počas 21. týždňa zaznamenali výraznejšie cenové posuny o 2,5 centa za liter. Spotrebitelia platili za základný benzín najvyššiu cenu od júla 2022, prémiové druhy boli na najvyšších hodnotách za takmer dva a pol roka. Motorová nafta sa medzitýždňovo predávala drahšie o jeden cent za liter. Dlhodobý priemerný medzitýždňový výkyv pri cenách palív sa pohybuje na úrovni plus mínus 1,5 centa za liter paliva. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Motoristi platili v priemere za obyčajný benzín 95 cenu 1,801 eura za liter (medzitýždňovo +2,5 centa) a za liter prémiových benzínov 2,002 eura (+2,6 centa). Bežná nafta stála 1,719 eura za liter (+0,9 centa) a prémiová nafta 1,921 eura za liter (+1,1 centa).
Aktuálne ceny pohonných látok zostali vyššie ako v rovnakom období minulého roka, benzín 95 o 19,8 %, prémiové benzíny o 17,3 %, nafta o 22,5 % a prémiová nafta o 20,4 %.
Cena benzínu na Slovensku bola v 21. týždni o 5,2 % nižšia, ako bol priemer EÚ, cena motorovej nafty bola nižšia o 9,6 %.
Ceny plynov v druhej polovici mája vo väčšine prípadov výraznejšie vzrástli. Najviac sa zmenila cena LNG (skvapalnený zemný plyn), predával sa za zvýšených 1,933 eura za kilogram (+10 centov). Plyn CNG (stlačený zemný plyn) stál 1,976 eura za kilogram (+2,8 centa). Plyn LPG (skvapalnený ropný plyn) zostal na úrovni z predchádzajúceho týždňa, jeho cena bola 0,882 eura za liter.
Oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa cena plynu LPG zvýšila o 27,8 %, LNG o 25 % a CNG o 19 %.
