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Ceny pohonných látok v 27. týždni znovu vzrástli
Základný benzín zdražel medzitýždňovo o necelý jeden cent za liter, pri motorovej nafte to bolo približne o štyri centy za liter.
Autor TASR
Bratislava 10. júla (TASR) - Ceny pohonných látok počas 27. týždňa opäť stúpli. Základný benzín zdražel medzitýždňovo o necelý jeden cent za liter, pri motorovej nafte to bolo približne o štyri centy za liter. Priemerný medzitýždňový výkyv cien pohonných látok v roku 2026 sa pritom pohybuje na úrovni plus-mínus 2,8 centa za liter. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Cena obyčajného benzínu stúpla už druhý týždeň po sebe, spotrebitelia platili v priemere za benzín natural 95 cenu 1,673 eura za liter (medzitýždňovo + 0,8 centa). Prémiové druhy benzínov naopak nepatrne zlacneli na 1,829 eura za liter (- 0,4 centa). Bežná nafta stála 1,522 eura za liter (+ 3,7 centa) a prémiová nafta 1,701 eura za liter (+ 1,6 centa).
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zostali ceny všetkých sledovaných druhov pohonných látok vyššie. Benzín 95 bol drahší o 11,6 %, prémiové benzíny o 7,7 %, motorová nafta o 5,6 % a prémiová nafta o 4,3 %.
Napriek zvýšeniu cien v priebehu 27. týždňa boli ceny benzínu na Slovensku o 7,6 % a ceny motorovej nafty o 13,8 % nižšie ako priemer v krajinách EÚ.
Ceny plynov sa počas 27. týždňa výraznejšie nemenili. LNG (skvapalnený zemný plyn) sa predával za mierne zvýšených 1,877 eura za kilogram (+ 0,6 centa). Cena CNG (stlačený zemný plyn) mierne klesla na 1,948 eura za kilogram (- 0,1 centa). Cena LPG (skvapalnený ropný plyn) zostala rovnaká ako týždeň predtým, teda 0,828 eura za liter.
Oproti rovnakému obdobiu minulého roka rástli ceny plynných palív naďalej dvojciferným tempom. Cena plynu LNG sa zvýšila o 24,1 %, LPG o 20,3 % a CNG o 17,3 %.
Cena obyčajného benzínu stúpla už druhý týždeň po sebe, spotrebitelia platili v priemere za benzín natural 95 cenu 1,673 eura za liter (medzitýždňovo + 0,8 centa). Prémiové druhy benzínov naopak nepatrne zlacneli na 1,829 eura za liter (- 0,4 centa). Bežná nafta stála 1,522 eura za liter (+ 3,7 centa) a prémiová nafta 1,701 eura za liter (+ 1,6 centa).
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zostali ceny všetkých sledovaných druhov pohonných látok vyššie. Benzín 95 bol drahší o 11,6 %, prémiové benzíny o 7,7 %, motorová nafta o 5,6 % a prémiová nafta o 4,3 %.
Napriek zvýšeniu cien v priebehu 27. týždňa boli ceny benzínu na Slovensku o 7,6 % a ceny motorovej nafty o 13,8 % nižšie ako priemer v krajinách EÚ.
Ceny plynov sa počas 27. týždňa výraznejšie nemenili. LNG (skvapalnený zemný plyn) sa predával za mierne zvýšených 1,877 eura za kilogram (+ 0,6 centa). Cena CNG (stlačený zemný plyn) mierne klesla na 1,948 eura za kilogram (- 0,1 centa). Cena LPG (skvapalnený ropný plyn) zostala rovnaká ako týždeň predtým, teda 0,828 eura za liter.
Oproti rovnakému obdobiu minulého roka rástli ceny plynných palív naďalej dvojciferným tempom. Cena plynu LNG sa zvýšila o 24,1 %, LPG o 20,3 % a CNG o 17,3 %.