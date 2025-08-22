< sekcia Ekonomika
Ceny pohonných látok v 33. týždni zlacneli
Autor TASR
Bratislava 22. augusta (TASR) - Spotrebiteľské ceny všetkých druhov pohonných látok zaznamenali v polovici augusta medzitýždenne výraznejší pokles. Benzíny medzitýždenne zlacneli po troch týždňoch rastov a aktuálna cena jedného litra bežného aj prémiových benzínov počas 33. týždňa bola najnižšia za posledný mesiac. Obyčajná aj prémiová motorová nafta aktuálne zlacnela druhý týždeň za sebou. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Liter benzínu 95 bol počas minulého týždňa lacnejší o dva centy a aktuálne bola jeho cena 1,504 eura. Výraznejšie klesla cena prémiových benzínov, liter bol o 2,4 centa lacnejší a predával sa za 1,709 eura. Dynamickejší pokles zaznamenali ceny nafty. Bežná nafta medzitýždenne zlacnela o 4,3 centa na 1,422 eura za liter. Prémiové druhy nafty boli lacnejšie v priemere o 4,2 centa na liter, čím sa ich priemerná cena dostala na úroveň 1,621 eura.
Ceny benzínov boli aj naďalej nižšie ako vlani, a to v priemere do 4 %. Za bežnú aj prémiovú naftu motoristi platili v priemere o takmer 3 % menej ako pred rokom.
Aktuálne ceny plynov mali oproti predchádzajúcemu týždňu rôznorodý vývoj. Cena vzrástla pri LNG (skvapalnený zemný plyn), a to o 1,5 centa na 1,503 eura za kilogram. Naopak, cena LPG (skvapalnený ropný plyn) bola nižšia o tri desatiny centa, aktuálne bola na úrovni 0,684 eura za liter. Cena CNG (stlačený zemný plyn) sa znížila len nepatrne, o desatinu centa, kilogram stál 1,659 eura.
V porovnaní s predchádzajúcim rokom bola vyššia iba cena plynu CNG, a to o 3,6 %. Lacnejšie ako vlani sa predával LNG o 6,6 %, LPG o 5 %.
