< sekcia Ekonomika
Ceny pohonných látok v 45. týždni klesli
Benzín 95 sa aktuálne predával za najnižšie ceny za posledných 17 týždňov, jeho prémiové druhy za najnižšie ceny za 15 týždňov (od júla 2026).
Autor TASR
Bratislava 13. novembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny pohonných látok počas 45. týždňa medzitýždňovo klesli, benzíny nadpriemerným tempom, nafta podpriemerným. Cena základného benzínu klesla pod úroveň 1,70 eura za liter, počas týždňa zlacnel o rekordných deväť centov, čo patrilo k historicky najväčším medzitýždňovým zmenám. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Benzín 95 sa aktuálne predával za najnižšie ceny za posledných 17 týždňov, jeho prémiové druhy za najnižšie ceny za 15 týždňov (od júla 2026). Obyčajná nafta medzitýždňovo zlacnela o 1,4 centa, prémiová o 2,1 centa za liter, ceny klesli po troch týždňoch zdražovania. Dlhodobá medzitýždňová priemerná zmena cien základných palív sa pohybuje v rozpätí plus mínus 2,9 centa na liter.
Spotrebitelia platili za obyčajný benzín v priemere 1,691 eura za liter (-9,4 centa, medzitýždňovo) a prémiové benzíny 1,881 eura za liter (-10,3 centa). Základná nafta sa predávala za 1,965 eura za liter (medzitýždňovo -1,4 centa) a liter prémiovej nafty stál 2,162 eura (-2,1 centa).
Spotrebiteľské ceny pohonných látok zostali nad úrovňou z predchádzajúceho roka, benzín o 11,6 %, prémiové benzíny o 9,6 %, nafta o 34,3 % a prémiová nafta o 30,2 %.
Cena benzínu 95 bola počas 45. týždňa na Slovensku o 9,9 % (18,6 centa) nižšia ako bol priemer Európskej únie, cena obyčajnej nafty bola nižšia o 6,3 % (13,2 centa).
Ceny plynov na začiatku mesiaca rástli odlišným tempom. Najvýraznejšie sa zmenila cena LPG (skvapalnený ropný plyn), predával sa za zvýšených 0,957 eura za liter (+7 centov). Plyn CNG (stlačený zemný plyn) stál 2,103 eura za kilogram (+3,6 centa). LNG (skvapalnený zemný plyn), bol za 2,208 eura za kilogram (+3,3 centa).
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bola cena plynu LNG vyššia o 39,7 %, LPG o 41,6 % a CNG o 23,9 %.
Benzín 95 sa aktuálne predával za najnižšie ceny za posledných 17 týždňov, jeho prémiové druhy za najnižšie ceny za 15 týždňov (od júla 2026). Obyčajná nafta medzitýždňovo zlacnela o 1,4 centa, prémiová o 2,1 centa za liter, ceny klesli po troch týždňoch zdražovania. Dlhodobá medzitýždňová priemerná zmena cien základných palív sa pohybuje v rozpätí plus mínus 2,9 centa na liter.
Spotrebitelia platili za obyčajný benzín v priemere 1,691 eura za liter (-9,4 centa, medzitýždňovo) a prémiové benzíny 1,881 eura za liter (-10,3 centa). Základná nafta sa predávala za 1,965 eura za liter (medzitýždňovo -1,4 centa) a liter prémiovej nafty stál 2,162 eura (-2,1 centa).
Spotrebiteľské ceny pohonných látok zostali nad úrovňou z predchádzajúceho roka, benzín o 11,6 %, prémiové benzíny o 9,6 %, nafta o 34,3 % a prémiová nafta o 30,2 %.
Cena benzínu 95 bola počas 45. týždňa na Slovensku o 9,9 % (18,6 centa) nižšia ako bol priemer Európskej únie, cena obyčajnej nafty bola nižšia o 6,3 % (13,2 centa).
Ceny plynov na začiatku mesiaca rástli odlišným tempom. Najvýraznejšie sa zmenila cena LPG (skvapalnený ropný plyn), predával sa za zvýšených 0,957 eura za liter (+7 centov). Plyn CNG (stlačený zemný plyn) stál 2,103 eura za kilogram (+3,6 centa). LNG (skvapalnený zemný plyn), bol za 2,208 eura za kilogram (+3,3 centa).
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bola cena plynu LNG vyššia o 39,7 %, LPG o 41,6 % a CNG o 23,9 %.