< sekcia Ekonomika
Ceny pohonných látok v 5. týždni pokračovali v raste
Tempo nárastu cien pri benzínoch bolo najvyššie od začiatku novembra (od 44. týždňa 2025), pri naftách bolo tempo zdražovania už druhý týždeň nadpriemerné, nad úrovňou 1,5 centa za liter.
Autor TASR
Bratislava 6. februára (TASR) - Spotrebiteľské ceny pohonných látok počas 5. týždňa pokračovali v raste tretí týždeň za sebou. Tempo nárastu cien pri benzínoch bolo najvyššie od začiatku novembra (od 44. týždňa 2025), pri naftách bolo tempo zdražovania už druhý týždeň nadpriemerné, nad úrovňou 1,5 centa za liter. Obyčajné aj prémiové benzíny, ako aj všetky druhy nafty medzitýždňovo zdvihli ceny v priemere o dva centy za liter. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Základný a prémiové benzíny a obyčajná motorová nafta sa predávali za najvyššie ceny od prvej polovice decembra 2025. Cena prémiovej nafty dosiahla najvyššiu hodnotu od konca novembra 2025.
Motoristi platili za liter obyčajného benzínu 95 v priemere 1,473 eura za liter, za prémiové benzíny 1,679 eura za liter. Bežná nafta stála 1,448 eura a prémiová nafta 1,650 eura za liter.
Aktuálne ceny palív boli ešte stále pod úrovňou predchádzajúceho roka, benzín 95 o 7,3 %, prémiové benzíny o 6,3 %, motorová nafta o 6,5 % a prémiová nafta o 5,6 %.
Ceny plynov slúžiacich ako palivá pre vozidlá sa v závere januára medzitýždňovo menili iba pri LNG (skvapalnený zemný plyn), kilogram stál 1,503 eura (+ 0,9 centa). CNG (stlačený zemný plyn) sa predával za nezmenených 1,747 eura za kilogram, cena LPG (skvapalnený ropný plyn) ostala na hodnote 0,674 eura za liter.
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bola cena plynu CNG vyššia o 7,1 %. Menej ako vlani stál LPG o 11,7 % a LNG o 11,4 %.
Základný a prémiové benzíny a obyčajná motorová nafta sa predávali za najvyššie ceny od prvej polovice decembra 2025. Cena prémiovej nafty dosiahla najvyššiu hodnotu od konca novembra 2025.
Motoristi platili za liter obyčajného benzínu 95 v priemere 1,473 eura za liter, za prémiové benzíny 1,679 eura za liter. Bežná nafta stála 1,448 eura a prémiová nafta 1,650 eura za liter.
Aktuálne ceny palív boli ešte stále pod úrovňou predchádzajúceho roka, benzín 95 o 7,3 %, prémiové benzíny o 6,3 %, motorová nafta o 6,5 % a prémiová nafta o 5,6 %.
Ceny plynov slúžiacich ako palivá pre vozidlá sa v závere januára medzitýždňovo menili iba pri LNG (skvapalnený zemný plyn), kilogram stál 1,503 eura (+ 0,9 centa). CNG (stlačený zemný plyn) sa predával za nezmenených 1,747 eura za kilogram, cena LPG (skvapalnený ropný plyn) ostala na hodnote 0,674 eura za liter.
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bola cena plynu CNG vyššia o 7,1 %. Menej ako vlani stál LPG o 11,7 % a LNG o 11,4 %.