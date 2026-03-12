< sekcia Ekonomika
Ceny pohonných látok v Nemecku vzrástli najviac v EÚ
Ceny nafty bez započítania daní a poplatkov na čerpacích staniciach v Nemecku sú tento týždeň o 44 % vyššie v porovnaní s cenami z týždňa pred začiatkom vojny, priblížil.
Autor TASR
Berlín 12. marca (TASR) - Ceny pohonných látok v Nemecku vzrástli v dôsledku vojny na Blízkom východe viac ako kdekoľvek inde v EÚ, oznámila vo štvrtok nemecká protimonopolná komisia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Najnovšie údaje Európskej komisie o cenách pohonných látok v 27 členských štátoch ukazujú jasný obraz: Nemecko je lídrom v raste cien,“ uviedol Tomaso Duso, predseda nezávislého poradného orgánu nemeckej vlády.
Ceny nafty bez započítania daní a poplatkov na čerpacích staniciach v Nemecku sú tento týždeň o 44 % vyššie v porovnaní s cenami z týždňa pred začiatkom vojny, priblížil. Priemer za EÚ je 29 %. V prípade benzínu sa ceny v Nemecku zvýšili o 29 %, zatiaľ čo v celej EÚ vzrástli o 16 %. Pre porovnanie, cena ropy, od ktorej sa odvodzujú ceny pohonných látok, sa v sledovanom období zvýšila o 27 %, dodal Duso.
„Skutočnosť, že rast cien v Nemecku je výrazne vyšší ako európsky priemer, naznačuje, že musíme riešiť štrukturálne problémy na trhu s ropnými produktmi,“ uzavrel šéf protimonopolnej komisie.
