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< sekcia Ekonomika

Ceny pohonných látok v Rakúsku sa približujú k predvojnovým úrovniam

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Tankovanie benzínu na čerpacej stanici, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

V týždni pred začiatkom vojny stál benzín 1,52 eura za liter a nafta 1,57 eura za liter.

Autor TASR
Viedeň 22. júna (TASR) - Ceny pohonných látok v Rakúsku sa opäť priblížili k úrovniam spred vypuknutia vojny s Iránom. V nedeľu (21. 6.) dosiahla priemerná cena benzínu 1,614 eura za liter, zatiaľ čo liter nafty sa predával za 1,685 eura. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.

V týždni pred začiatkom vojny stál benzín 1,52 eura za liter a nafta 1,57 eura za liter. Na vrchole energetickej krízy v polovici marca dosiahla mediánová cena benzínu v Rakúsku približne 1,9 eura za liter a nafty 2,2 eura za liter.

Rakúsky motoristický klub ÖAMTC v reakcii na zverejnené údaje vyhlásil, že ceny pohonných látok by mali vzhľadom na pokles cien ropy klesnúť ešte viac. V posledných týždňoch ceny na čerpacích staniciach výrazne klesali, zároveň sa však naďalej uplatňujú vysoké prirážky v porovnaní s obdobím pred vojnou v Iráne, uviedlo združenie pre agentúru APA.
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