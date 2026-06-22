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Ceny pohonných látok v Rakúsku sa približujú k predvojnovým úrovniam
V týždni pred začiatkom vojny stál benzín 1,52 eura za liter a nafta 1,57 eura za liter.
Autor TASR
Viedeň 22. júna (TASR) - Ceny pohonných látok v Rakúsku sa opäť priblížili k úrovniam spred vypuknutia vojny s Iránom. V nedeľu (21. 6.) dosiahla priemerná cena benzínu 1,614 eura za liter, zatiaľ čo liter nafty sa predával za 1,685 eura. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
V týždni pred začiatkom vojny stál benzín 1,52 eura za liter a nafta 1,57 eura za liter. Na vrchole energetickej krízy v polovici marca dosiahla mediánová cena benzínu v Rakúsku približne 1,9 eura za liter a nafty 2,2 eura za liter.
Rakúsky motoristický klub ÖAMTC v reakcii na zverejnené údaje vyhlásil, že ceny pohonných látok by mali vzhľadom na pokles cien ropy klesnúť ešte viac. V posledných týždňoch ceny na čerpacích staniciach výrazne klesali, zároveň sa však naďalej uplatňujú vysoké prirážky v porovnaní s obdobím pred vojnou v Iráne, uviedlo združenie pre agentúru APA.
V týždni pred začiatkom vojny stál benzín 1,52 eura za liter a nafta 1,57 eura za liter. Na vrchole energetickej krízy v polovici marca dosiahla mediánová cena benzínu v Rakúsku približne 1,9 eura za liter a nafty 2,2 eura za liter.
Rakúsky motoristický klub ÖAMTC v reakcii na zverejnené údaje vyhlásil, že ceny pohonných látok by mali vzhľadom na pokles cien ropy klesnúť ešte viac. V posledných týždňoch ceny na čerpacích staniciach výrazne klesali, zároveň sa však naďalej uplatňujú vysoké prirážky v porovnaní s obdobím pred vojnou v Iráne, uviedlo združenie pre agentúru APA.