< sekcia Ekonomika
Ceny pohonných látok v úvode roka stagnovali, medziročne klesli o 7 %
Za liter benzínu 95 platili motoristi v úvode roka v priemere 1,450 eura, bežná nafta stála 1,401 eura. Prémiové benzíny sa predávali za 1,652 eura/liter a prémiová nafta za 1,599 eura/liter.
Autor TASR
Bratislava 9. januára (TASR) - Ceny klasickej nafty a benzínu sa v úvode tohto roka po niekoľkých týždňoch zlacňovania stabilizovali. Ich nárasty boli len minimálne a výrazne pod dlhodobým priemerom. Medziročne kupovali motoristi v prvom týždni 2026 pohonné látky o 7 % lacnejšie, informoval v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
„Základné druhy palív v priemere zdraželi o 0,1 centa za liter a prémiové palivá do 0,5 centa za liter. Boli to nepodstatné zmeny, dlhodobý priemer medzitýždňových nárastov či poklesov sa pohybuje na úrovni 1,5 centa za liter,“ priblížili štatistici.
Za liter benzínu 95 platili motoristi v úvode roka v priemere 1,450 eura, bežná nafta stála 1,401 eura. Prémiové benzíny sa predávali za 1,652 eura/liter a prémiová nafta za 1,599 eura/liter.
Ceny všetkých sledovaných plynov podľa ŠÚ oproti predchádzajúcemu týždňu klesli. Cena skvapalneného zemného plynu (LNG) bola na úrovni 1,494 eura a medzitýždňovo zlacnela o takmer 10 centov za kilogram. Stlačený zemný plyn (CNG) stál 1,739 eura za kilogram, teda o 0,9 centa menej ako na konci roka 2025. Skvapalnený ropný plyn (LPG) sa predával za 0,678 eura, jeho cena klesla o desatinu centu za liter.
„Rovnakú cenu ako v predchádzajúcich týždňoch platili spotrebitelia za bioLNG (1,783 eura/kg) aj za vodík (21,60 eura/kg),“ vyčíslili štatistici.
Oproti rovnakému obdobiu minulého roka bola cena CNG vyššia o 6,6 %. Lacnejšie ako pred rokom sa predával LPG o 11,7 %, LNG o 12,9 % a ekologický plyn bioLNG o 23,8 %.
Elektrická energia na nabíjanie elektromobilov sa v prvom týždni roka podľa ŠÚ predávala za nezmenené ceny. Pri stredne rýchlom nabíjaní (AC - do 22 kW) za 0,41 eura za kilowatthodinu (kWh), pri rýchlom nabíjaní (DC - do 150 kW) 0,55 eura za kWh a pri ultra rýchlom nabíjaní (DC - nad 150 kW) za cenu 0,69 eura/kWh.
„Základné druhy palív v priemere zdraželi o 0,1 centa za liter a prémiové palivá do 0,5 centa za liter. Boli to nepodstatné zmeny, dlhodobý priemer medzitýždňových nárastov či poklesov sa pohybuje na úrovni 1,5 centa za liter,“ priblížili štatistici.
Za liter benzínu 95 platili motoristi v úvode roka v priemere 1,450 eura, bežná nafta stála 1,401 eura. Prémiové benzíny sa predávali za 1,652 eura/liter a prémiová nafta za 1,599 eura/liter.
Ceny všetkých sledovaných plynov podľa ŠÚ oproti predchádzajúcemu týždňu klesli. Cena skvapalneného zemného plynu (LNG) bola na úrovni 1,494 eura a medzitýždňovo zlacnela o takmer 10 centov za kilogram. Stlačený zemný plyn (CNG) stál 1,739 eura za kilogram, teda o 0,9 centa menej ako na konci roka 2025. Skvapalnený ropný plyn (LPG) sa predával za 0,678 eura, jeho cena klesla o desatinu centu za liter.
„Rovnakú cenu ako v predchádzajúcich týždňoch platili spotrebitelia za bioLNG (1,783 eura/kg) aj za vodík (21,60 eura/kg),“ vyčíslili štatistici.
Oproti rovnakému obdobiu minulého roka bola cena CNG vyššia o 6,6 %. Lacnejšie ako pred rokom sa predával LPG o 11,7 %, LNG o 12,9 % a ekologický plyn bioLNG o 23,8 %.
Elektrická energia na nabíjanie elektromobilov sa v prvom týždni roka podľa ŠÚ predávala za nezmenené ceny. Pri stredne rýchlom nabíjaní (AC - do 22 kW) za 0,41 eura za kilowatthodinu (kWh), pri rýchlom nabíjaní (DC - do 150 kW) 0,55 eura za kWh a pri ultra rýchlom nabíjaní (DC - nad 150 kW) za cenu 0,69 eura/kWh.