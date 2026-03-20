Ceny pohonných látok vzrástli, sú už vyššie ako pred rokom
Autor TASR
Bratislava 20. marca (TASR) - Ceny benzínu a motorovej nafty v 11. týždni stúpli nad hranicu 1,50 eura za liter. Pohonné látky medzitýždňovo zdraželi v priemere o štyri centy za liter, ich ceny dosiahli niekoľkomesačné maximá. Motoristi nakupovali pohonné látky za mierne vyššie ceny ako vlani. V piatok o tom informovala Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Cena motorovej nafty vzrástla o 4,5 centa na 1,528 eura za liter (l), 95-oktánový benzín zdražel o 3,7 centa na 1,524 eura/l a 98-oktánový benzín stál 1,690 eura/l, čo je oproti predchádzajúcemu týždňu nárast o 3,6 centa. Aktuálne ceny pohonných látok sa dostali mierne nad úroveň spred roka, 95-oktánový benzín o 1,2 %, prémiové benzíny o 0,3 %, nafta o 3 % a prémiová nafta o 1,3 %.
Ceny plynov sa medzitýždňovo takmer nezmenili. Výnimkou bol skvapalnený zemný plyn (LNG), ktorý sa predával za 1,536 eura za kilogram (+ 1,3 centa). Cena skvapalneného ropného plynu (LPG) medzitýždňovo vzrástla o 0,1 centa na 0,681 eura za liter. Cena stlačeného zemného plynu (CNG) sa nezmenila, ostala na úrovni 1,747 eura za kilogram.
Ekologický plyn bioLNG sa predával za nezmenených 1,783 eura za kilogram. Alternatívne palivo HVO (hydrogenačne rafinovaný rastlinný olej) zdraželo na hodnotu 2,577 eura za liter (+ 18,3 centa). Vodík stál stabilných 21,60 eura za kilogram. Elektrická energia na nabíjanie elektromobilov sa predávala za nezmenené ceny, a to pri nabíjaní striedavým prúdom (AC - do 22 kW) za cenu 0,41 eura za kilowatthodinu (kWh), pri rýchlom nabíjaní (DC - do 150 kW) za cenu 0,55 eura za kWh a pri ultrarýchlom nabíjaní (DC - nad 150 kW) za cenu 0,69 eura za kWh.
Oproti rovnakému obdobiu minulého roka bola cena CNG vyššia o 5,1 %. Lacnejší ako pred rokom bol LPG o 11,8 %, LNG o 13,9 % a nefosílny plyn bioLNG o 17,1 %.
