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Ceny pohonných látok zaznamenali pokles u základných druhov
Základný benzín zlacnel o necelý cent za liter a po šiestich týždňoch sa zastavil rast cien obyčajnej nafty.
Autor TASR
Bratislava 21. augusta (TASR) - Ceny pohonných látok v 33. týždni zaznamenali pokles pri základných druhoch a rast pri prémiových druhoch. Základný benzín zlacnel o necelý cent za liter a po šiestich týždňoch sa zastavil rast cien obyčajnej nafty. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠU) SR.
Kým klasický benzín 95 sa predával za najnižšiu cenu za posledných päť týždňov, prémiové druhy nepatrne zdraželi. Základná nafta sa predávala naďalej za jednu z najvyšších cien za posledné tri mesiace a prémiová nafta dokonca za najvyššiu cenu za viac ako dva a pol roka.
Spotrebitelia platili v priemere za obyčajný benzín 95 cenu 1,696 eura za liter (medzitýždňovo -0,5 centa) a za liter prémiových benzínov 1,890 eura (+0,3 centa). Obyčajná nafta stála 1,832 eura za liter (-0,1 centa) a prémiová nafta 2,029 eura za liter (+0,4 centa). Priemerný medzitýždňový cenový posun v roku 2026 bol na úrovni plus mínus 2,8 centa za liter.
Aktuálne ceny palív ostali nad úrovňou z vlaňajška, benzín 95 o 12,8 %, prémiové benzíny o 10,6 %, nafta o 28,8 % a prémiová nafta o 25,2 %.
Cena benzínu na Slovensku bola počas 33. týždňa o 11,8 % (22,8 centa) nižšia ako bol priemer EÚ, cena motorovej nafty bola nižšia o 9,9 % (20,1 centa).
Ceny viacerých plynov v druhom augustovom týždni zaznamenali rast. Zdražel LPG (skvapalnený ropný plyn) o 3,1 centa na 0,805 eura za kilogram a tiež LNG (skvapalnený zemný plyn) o 0,3 centa za kilogram na 1,923 eura. Na rovnakej úrovni z predošlého týždňa zostala cena CNG (stlačený zemný plyn), kilogram stál 1,997 eura.
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka rast cien plynov pokračoval dvojciferným tempom. Cena LNG sa zvýšila o 27,9 %, CNG o 20,4 % a LPG o 17,7 %.
Kým klasický benzín 95 sa predával za najnižšiu cenu za posledných päť týždňov, prémiové druhy nepatrne zdraželi. Základná nafta sa predávala naďalej za jednu z najvyšších cien za posledné tri mesiace a prémiová nafta dokonca za najvyššiu cenu za viac ako dva a pol roka.
Spotrebitelia platili v priemere za obyčajný benzín 95 cenu 1,696 eura za liter (medzitýždňovo -0,5 centa) a za liter prémiových benzínov 1,890 eura (+0,3 centa). Obyčajná nafta stála 1,832 eura za liter (-0,1 centa) a prémiová nafta 2,029 eura za liter (+0,4 centa). Priemerný medzitýždňový cenový posun v roku 2026 bol na úrovni plus mínus 2,8 centa za liter.
Aktuálne ceny palív ostali nad úrovňou z vlaňajška, benzín 95 o 12,8 %, prémiové benzíny o 10,6 %, nafta o 28,8 % a prémiová nafta o 25,2 %.
Cena benzínu na Slovensku bola počas 33. týždňa o 11,8 % (22,8 centa) nižšia ako bol priemer EÚ, cena motorovej nafty bola nižšia o 9,9 % (20,1 centa).
Ceny viacerých plynov v druhom augustovom týždni zaznamenali rast. Zdražel LPG (skvapalnený ropný plyn) o 3,1 centa na 0,805 eura za kilogram a tiež LNG (skvapalnený zemný plyn) o 0,3 centa za kilogram na 1,923 eura. Na rovnakej úrovni z predošlého týždňa zostala cena CNG (stlačený zemný plyn), kilogram stál 1,997 eura.
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka rast cien plynov pokračoval dvojciferným tempom. Cena LNG sa zvýšila o 27,9 %, CNG o 20,4 % a LPG o 17,7 %.