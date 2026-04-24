Ceny pohonných látok zaznamenali posuny o dva centy za liter
Aktuálne ceny naďalej oscilovali okolo dlhodobých priemerov.
Autor TASR
Bratislava 24. apríla (TASR) - Priemerné ceny pohonných látok počas 16. týždňa zaznamenali cenové posuny o dva centy za liter. Aktuálne ceny naďalej oscilovali okolo dlhodobých priemerov, spotrebitelia platili za benzíny najvyššie ceny od apríla 2024, za základnú naftu najvyššie ceny za takmer tri pol roka (od novembra 2022). Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Motoristi platili v priemere za obyčajný benzín 95 cenu 1,694 eura za liter (medzitýždňovo +2,5 centa) a za liter prémiových benzínov 1,879 eura (+2 centy). Bežná nafta stála 1,772 eura za liter (+2,2 centa) a prémiová nafta 1,929 eura za liter (-2,2 centa). Dlhodobý priemerný medzitýždňový výkyv pri cenách palív sa pohybuje na úrovni plus mínus 1,5 centa za liter paliva.
Aktuálne ceny pohonných látok zostali vyššie ako v rovnakom období minulého roka, benzín 95 o 14 %, prémiové benzíny o 11 %, nafta o 25 % a prémiová nafta o 19,5 %.
Cena motorovej nafty na Slovensku bola v priebehu 16. týždňa o 11,7 % nižšia ako bol priemer EÚ, spotrebitelia platili šiestu najnižšiu cenu spomedzi krajín EÚ. Benzín bol na Slovensku lacnejší o 7,3 % ako priemer EÚ, jeho cena bola jedenásta najnižšia v EÚ.
Ceny plynov v úvode marca 2026 poväčšine výrazne rástli. LNG (skvapalnený zemný plyn) sa predával za zvýšených 1,833 eura za kilogram (+14,3 centa). Cena LPG (skvapalnený ropný plyn) sa medzitýždňovo zvýšila na 0,901 eura za liter (+4,9 centa). Cena CNG (stlačený zemný plyn) bola na úrovni 1,897 eura za kilogram (+0,1 centa).
Oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa cena plynu LPG zvýšila o 23,3 %, CNG o 14,1 % a LNG o 9 %.
