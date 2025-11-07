< sekcia Ekonomika
Ceny pohonných látok zaznamenali v 44. týždni viditeľné zvýšenie
Autor TASR
Bratislava 7. novembra (TASR) - Ceny pohonných látok zaznamenali počas 44. týždňa viditeľné zvýšenie. Klasický aj prémiové benzíny, rovnako aj bežná nafta či jej prémiové druhy zvýšili priemernú cenu o štyri centy za liter. Bolo to výrazne dynamickejšie tempo, ako je dlhodobý priemer medzitýždňových úprav cien (1,5 centa za liter). Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Aktuálne tempo zvýšenia ceny pri benzíne 95 bolo najvyššie od začiatku apríla (za 29 týždňov), pri obyčajnej nafte od polovice augusta (za 11 týždňov). Benzín aj nafta mali najvyššiu cenu od konca septembra.
Liter základného benzínu 95 sa predával v priemere za 1,519 eura, prémiových benzínov za 1,727 eura. Bežná nafta dosiahla priemernú cenu po zvýšení 1,467 eura za liter, prémiové druhy 1,669 eura za liter.
Aktuálne ceny benzínov sa dostali nad úroveň z minulého roka, rovnako drahšie sa predávala aj motorová nafta. Pohonné látky boli v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka drahšie od 1 % do 3 %.
Ceny plynov sa oproti predošlému týždňu upravili iba kozmeticky. CNG (stlačený zemný plyn) stál zvýšených 1,700 eura za kilogram, cena LNG (skvapalnený zemný plyn) klesla na 1,576 eura za kilogram a LPG (skvapalnený ropný plyn) sa predával za nezmenených 0,677 eura za liter. Cenové pohyby boli iba na úrovni jednej desatiny centa za mernú jednotku.
Súčasne cena CNG bola oproti rovnakému obdobiu minulého roka vyššia o 9,5 %. Lacnejšie ako pred rokom sa predával LPG o 8 %, LNG o 6,5 %.
