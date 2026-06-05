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Ceny pohonných látok zaznamenali výraznejšie cenové poklesy
Spotrebitelia platili v priemere za obyčajný benzín 95 cenu 1,737 eura za liter (medzitýždňovo -6,4 centa) a za liter prémiových benzínov 1,933 eura (-6,9 centa).
Autor TASR
Bratislava 5. júna (TASR) - Priemerné ceny pohonných látok počas 22. týždňa zaznamenali výraznejšie cenové poklesy až o sedem centov za liter. Priemerná dlhodobá medzitýždňová zmena cien základných palív sa pohybuje v rozpätí plus mínus 1,5 centa na liter. Cena obyčajného benzínu sa dostala pod hodnotu 1,75 eura, základná motorová nafta klesla až pod hranicu 1,65 eura za liter. Aktuálne ceny benzínov boli najnižšie za posledných päť týždňov (od konca apríla 2026), pri nafte za 10 týždňov (od polovice marca 2026). Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Spotrebitelia platili v priemere za obyčajný benzín 95 cenu 1,737 eura za liter (medzitýždňovo -6,4 centa) a za liter prémiových benzínov 1,933 eura (-6,9 centa). Bežná nafta stála 1,648 eura za liter (-7,1 centa) a prémiová nafta 1,849 eura za liter (-7,2 centa). Aktuálne ceny palív zostali vyššie nad úrovňou spred roka, benzín 95 o 15,4 %, prémiové benzíny o 12,7 %, nafta o 18,3 % a prémiová nafta o 15,9 %.
Cena benzínu na Slovensku bola počas 22. týždňa o 6 % nižšia, ako bol priemer EÚ, cena motorovej nafty bola nižšia o 10,6 %.
Ceny plynov v závere mája zaznamenali rôzne cenové výkyvy. Najvýraznejšie sa zmenila cena plynu CNG (stlačený zemný plyn), predával sa za znížených 1,948 eura za kilogram (-2,8 centa). Plyn LPG (skvapalnený ropný plyn) stál 0,867 eura za liter (-1,5 centa). LNG (skvapalnený zemný plyn) mierne zdražel na hodnotu 1,832 eura za kilogram (+1,2 centa).
Oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa cena plynu LPG zvýšila o 25,7 %, LNG o 19,8 % a CNG o 17,3 %.
Spotrebitelia platili v priemere za obyčajný benzín 95 cenu 1,737 eura za liter (medzitýždňovo -6,4 centa) a za liter prémiových benzínov 1,933 eura (-6,9 centa). Bežná nafta stála 1,648 eura za liter (-7,1 centa) a prémiová nafta 1,849 eura za liter (-7,2 centa). Aktuálne ceny palív zostali vyššie nad úrovňou spred roka, benzín 95 o 15,4 %, prémiové benzíny o 12,7 %, nafta o 18,3 % a prémiová nafta o 15,9 %.
Cena benzínu na Slovensku bola počas 22. týždňa o 6 % nižšia, ako bol priemer EÚ, cena motorovej nafty bola nižšia o 10,6 %.
Ceny plynov v závere mája zaznamenali rôzne cenové výkyvy. Najvýraznejšie sa zmenila cena plynu CNG (stlačený zemný plyn), predával sa za znížených 1,948 eura za kilogram (-2,8 centa). Plyn LPG (skvapalnený ropný plyn) stál 0,867 eura za liter (-1,5 centa). LNG (skvapalnený zemný plyn) mierne zdražel na hodnotu 1,832 eura za kilogram (+1,2 centa).
Oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa cena plynu LPG zvýšila o 25,7 %, LNG o 19,8 % a CNG o 17,3 %.