Ceny pokračujú v zotavovaní, americká WTI stúpla o vyše 21 %

New York 23. apríla (TASR) - Ceny ropy pokračujú vo štvrtok v zotavovaní zo stredy (22. 4.). Americká ropa WTI vyskočila o vyše 21 %. Obchodníci totiž počítajú s obmedzením produkcie v USA. Ďalším faktorom, ktorý podporuje rast cien, je zvyšovania napätia na Blízkom východe.



Júnový kontrakt na americkú ropu WTI sa o 14.59 h SELČ predával s plusom 2,98 USD alebo 21,70 % po 16,76 USD (15,42 eura) za barel (159 litrov). Severomorská ropa Brent s júnovým kontraktom zdražela o 1,92 USD alebo 9,43 % na 22,29 USD za barel.



V stredu si americká ropa WTI polepšila o 19,1 % a zaznamenala jeden z najlepších dní v histórii.



Americký prezident Donald Trump napísal v stredu na Twitteri, že USA "zničia" všetky iránske ozbrojené plavidlá, ktoré budú obťažovať americké lode. Podľa šéfa ropných trhov firmy Rystad Energy Bjornara Tonhaugena to prispelo k rastu cien čierneho zlata.



Obchodníci taktiež počítajú s tým, že producenti budú vzhľadom na historicky nízke ceny pokračovať v obmedzovaní ťažby a zatváraní vrtov. Regulačný úrad v štáte Oklahoma uviedol, že producenti môžu zastaviť ťažbu bez toho, aby prišli o licenciu. To je podľa Tonhaugena úľava pre producentov, ktorí chceli znížiť ťažbu, ale váhali z dôvodu regulačných následkov.



Cena americkej ropy aj napriek aktuálnemu zotaveniu od začiatku roka padla o 75 %. Dôvodom je kolaps globálneho dopytu spôsobený pandémiou nového koronavírusu. Na začiatku roka sa WTI ešte obchodovala nad 60 USD za barel. V pondelok (20. 4.) jej cena prvýkrát v histórii padla až do negatívneho pásma.



Analytici varujú, že zásobníky po celom svete sa rýchlo plnia, čo malo v uplynulých týždňoch takisto negatívny vplyv na ceny.



"Najväčším problémom je, že skladovanie ropy stojí peniaze a že skladové kapacity nie sú neobmedzené," uviedol spoluzakladateľ firmy Oaktree Capital Management Howard Marks.



(1 EUR = 1,0867 USD)