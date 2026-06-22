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< sekcia Ekonomika

Ceny poľských producentov vzrástli v máji najprudšie za tri roky

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Poľské zloté. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Výraznou mierou sa pod to podpísal vývoj cien v kľúčovom výrobnom sektore, kde sa zvýšili o 2,8 %.

Autor TASR
Varšava 22. júna (TASR) - Ceny poľských priemyselných výrobcov zrýchlili v máji tempo rastu, pričom to bolo najvýraznejšie za posledné tri roky. V pondelok zverejnené údaje poľského štatistického úradu GUS priniesla agentúra DPA.

Ceny producentov v Poľsku vzrástli v máji medziročne o 2,4 % po 2,1-percentnom raste v apríli. Rast cien v minulom mesiaci bol tak najvýraznejší od mája 2023, keď ceny výrobcov vzrástli o 2,8 %.

Výraznou mierou sa pod to podpísal vývoj cien v kľúčovom výrobnom sektore, kde sa zvýšili o 2,8 %. Na porovnanie, v apríli ich rast dosiahol 2,5 %. Zrýchlenie zaznamenal aj rast cien v ťažobnom sektore, a to z 3,1 % na 4,3 %.

V medzimesačnom porovnaní sa ceny poľských priemyselných výrobcov zvýšili v máji o 0,6 %. Aj v tomto prípade sa tempo rastu zrýchlilo, avšak iba mierne, keď v apríli ceny producentov zaznamenali rast o 0,5 %.
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