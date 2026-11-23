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Ceny poľských výrobcov rástli najviac za 3,5 roka
Ceny priemyselných producentov sa v októbri zvýšili medziročne o 8 % po 7,1-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci.
Autor TASR
Varšava 23. novembra (TASR) - Ceny poľských priemyselných výrobcov zaznamenali minulý mesiac zrýchlenie rastu, pričom jeho tempo bolo najvyššie za zhruba 3,5 roka. Ceny producentov zrýchlili rast naprieč všetkými sektormi, najvýraznejšie však v oblasti ťažby. Údaje poľského štatistického úradu GUS zverejnili agentúry PAP a DPA a portál tradingeconomics.
Ceny priemyselných producentov sa v októbri zvýšili medziročne o 8 % po 7,1-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Rast sa tak zrýchlil už štvrtý mesiac v rade, pričom októbrové tempo bolo najvýraznejšie od marca 2023, v ktorom ceny poľských výrobcov vzrástli o 10,3 %. Na porovnanie, v júni, po ktorom ceny výrobcov začali zrýchľovať tempo rastu, predstavoval ich rast iba 1,9 %.
V októbri rástli najvýraznejšie ceny v ťažobnom sektore, a to o 12,1 %. V septembri sa zvýšili o 8,1 %. Výrazne rástli aj ceny vo výrobnom sektore, konkrétne o 8,3 %, zatiaľ čo mesiac predtým dosiahol medziročný rast cien v tomto odvetví 7,5 %.
V medzimesačnom porovnaní ceny výrobcov v Poľsku tempo rastu spomalili. Zatiaľ čo v septembri vzrástli o 1,7 %, v októbri ich rast dosiahol 0,6 %.
Menej sa darilo priemyselnej produkcii. Aj keď v októbri pokračovala v raste, tempo rastu sa prudko spomalilo na takmer úroveň stagnácie, uviedol GUS. V septembri vzrástla priemyselná produkcia v Poľsku medziročne o 3,9 %, v októbri iba o 0,1 %.
Výsledky výrazne zaostali za očakávaniami, keď ekonómovia počítali so spomalením rastu iba na 2,7 %. Zároveň je to najhorší výsledok v oblasti priemyselnej produkcie od januára tohto roka, v ktorom klesla o 1,5 %.
Dôvodom je výrazné spomalenie rastu produkcie v ťažobnom sektore, ako aj v sektore utilít. Navyše, produkcia vo výrobnom segmente sa vrátila k poklesu.
Aj na medzimesačnej báze zaznamenala priemyselná výroba v Poľsku v októbri prudké spomalenie tempa rastu. V septembri vzrástla o 16,2 %, v októbri iba o 1,7 %.
Ceny priemyselných producentov sa v októbri zvýšili medziročne o 8 % po 7,1-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Rast sa tak zrýchlil už štvrtý mesiac v rade, pričom októbrové tempo bolo najvýraznejšie od marca 2023, v ktorom ceny poľských výrobcov vzrástli o 10,3 %. Na porovnanie, v júni, po ktorom ceny výrobcov začali zrýchľovať tempo rastu, predstavoval ich rast iba 1,9 %.
V októbri rástli najvýraznejšie ceny v ťažobnom sektore, a to o 12,1 %. V septembri sa zvýšili o 8,1 %. Výrazne rástli aj ceny vo výrobnom sektore, konkrétne o 8,3 %, zatiaľ čo mesiac predtým dosiahol medziročný rast cien v tomto odvetví 7,5 %.
V medzimesačnom porovnaní ceny výrobcov v Poľsku tempo rastu spomalili. Zatiaľ čo v septembri vzrástli o 1,7 %, v októbri ich rast dosiahol 0,6 %.
Menej sa darilo priemyselnej produkcii. Aj keď v októbri pokračovala v raste, tempo rastu sa prudko spomalilo na takmer úroveň stagnácie, uviedol GUS. V septembri vzrástla priemyselná produkcia v Poľsku medziročne o 3,9 %, v októbri iba o 0,1 %.
Výsledky výrazne zaostali za očakávaniami, keď ekonómovia počítali so spomalením rastu iba na 2,7 %. Zároveň je to najhorší výsledok v oblasti priemyselnej produkcie od januára tohto roka, v ktorom klesla o 1,5 %.
Dôvodom je výrazné spomalenie rastu produkcie v ťažobnom sektore, ako aj v sektore utilít. Navyše, produkcia vo výrobnom segmente sa vrátila k poklesu.
Aj na medzimesačnej báze zaznamenala priemyselná výroba v Poľsku v októbri prudké spomalenie tempa rastu. V septembri vzrástla o 16,2 %, v októbri iba o 1,7 %.