Ceny poľských výrobcov zaznamenali vo februári zrýchlenie poklesu

Varšava 20. marca (TASR) - Ceny poľských priemyselných producentov pokračovali vo februári tohto roka v poklese, pričom tempo poklesu sa mierne zrýchlilo. Napriek zrýchleniu je však pokles jedným z najslabších minimálne za posledný rok. Údaje poľského štatistického úradu zverejnili agentúra PAP a portály RTTNews a tradingeconomics.



Ceny poľských výrobcov klesli vo februári medziročne o 1,3 %. V januári zaznamenali pokles o 1 %, čo bolo najslabšie tempo poklesu minimálne za ostatný rok. Analytici so zrýchlením poklesu počítali, očakávali však, že dosiahne 1,2 %.



Pod výraznejší pokles cien poľských výrobcov sa podpísal vývoj vo viacerých sektoroch. Najvýraznejšie však klesli ceny vo výrobnom sektore, a to o 1,6 %.



Podľa portálu tradingeconomics zaznamenali ceny poľských priemyselných výrobcov od roku 1991 do roku 2025 v priemere rast o 7,77 %. Najprudšie vzrástli v januári 1991, a to o 57,60 %. Naopak, najvýraznejší pokles zaznamenali v januári 2024, v ktorom klesli o 10,6 %.