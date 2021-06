Ceny poľských výrobcov zrýchlili rast na viac než 9-ročné maximum

Varšava 21. júna (TASR) - Ceny poľských výrobcov minulý mesiac pokračovali v raste, pričom tempo rastu zrýchlilo na vyše 9-ročné maximum. Poukázali na to v pondelok zverejnené údaje poľského štatistického úradu.



Ceny priemyselných producentov vzrástli v máji medziročne o 6,5 % po nahor revidovanom aprílovom raste o 5,5 %. Pôvodne sa za apríl uvádzal rast cien producentov na úrovni 5,3 %. Májové údaje predstavujú najvyšší rast cien výrobcov od januára 2012, pričom ekonómovia počítali so zrýchlením rastu na 6 %.



Výrazne sa zvýšili ceny v banskom priemysle, kde rast dosiahol 25 %. Rástli aj ceny vo výrobnom sektore, a to o 6,3 %.



V medzimesačnom porovnaní sa ceny poľských priemyselných producentov zvýšili v máji o 0,8 %. Tempo rastu sa tak mierne zrýchlilo, keď v apríli rast dosiahol 0,7 %.