Ceny pomarančového džúsu budú v krátkodobom horizonte ďalej rásť

Miami 3. augusta (TASR) - Produkcia pomarančov v USA prudko klesla a ceny džúsu neustále rastú. Toto odvetvie čelí totiž viacerým hrozbám od extrémnych poveternostných podmienok, cez choroby pomarančovníkov až po ekonomické tlaky. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Podľa ministerstva poľnohospodárstva USA americkí pestovatelia citrusových plodov prichádzajú každý rok o milióny dolárov. Kontrakty na pomarančový džús zároveň dosiahli rekordné hodnoty.



"Produkcia citrusových plodov v USA je momentálne dosť zúfalá," povedal pre CNBC Daniel Munch, ekonóm zo združenia amerických farmárov. "Keď máte nedostatočnú ponuku, ktorá nie je schopná uspokojiť dopyt, ceny pre spotrebiteľov prudko stúpajú," dodal.



Florida zaznamenala v uplynulých rokoch dramatický pokles produkcie pomarančov. Podľa ministerstva poľnohospodárstva v roku 1998 zaberali pomarančové sady na Floride viac ako 658.000 akrov (266.283.02 hektára). No v roku 2023 to bolo už len 303.000 akrov. Ich celková plocha tak za 25 rokov klesla o viac ako 50 %.



Veľkú časť tohto úbytku pomarančovníkov možno pripísať šíreniu choroby, tzv. zelenania citrusov, ktoré preto nikdy celkom nedozrejú. Ochorenie spôsobuje baktéria Candidatus liberibacter, ktorú prenáša hlavne hmyz z rodu Psylla, konkrétne Diaphorina citri. Ak je raz strom nakazený baktériou, v súčasnosti ho nie je možné vyliečiť.



Vedci na celom svete sa snažia nájsť spôsob, ako proti nákaze bojovať, no zatiaľ sa problémy, ktoré trápia producentov pomarančov, nedajú ľahko napraviť. Okrem toho, klimatická zmena spôsobila, že extrémne počasie je bežnejšie, čo tiež ničí úrodu.



Niektoré z kľúčových výskumných centier sa snažia o vyšľachtenie odrôd odolných voči zeleneniu citrusov. Iné vyvíjajú antimikrobiálne ošetrenie a hľadajú ďalšie riešenia na kontrolu škodcov, ako je zakrývanie úrody.



Ale zatiaľ úrodu stále ohrozujú choroby aj nepriaznivé počasie, čo vedie expertov k presvedčeniu, že vyššie ceny pomarančového džúsu pravdepodobne pretrvajú, aspoň v krátkodobom horizonte.