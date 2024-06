Ceny pomarančového džúsu sú na nových maximách

New York 1. júna (TASR) - Nízke úrody vytlačili ceny pomarančového džúsu v týchto dňoch na novú rekordnú úroveň a potravinársky priemysel prinútili zvažovať alternatívy. Dôvodom je klesajúca produkcia na Floride, najmä však pre meniacu sa klímu a extrémne počasie v kľúčových produkčných oblastiach Brazílie. Informoval o tom portál spravodajskej televízie CNBC.



Brazília je najväčším producentom a vývozcom pomarančového džúsu na svete, čo znamená, že situácia na tomto trhu je pre potravinársky priemysel kľúčová. Cena zmrazeného pomarančového džúsu na burze v New Yorku ukončila v stredu (29. 5.) obchodovanie na úrovni 4,77 USD (4,40 eura) za libru (0,45 kg). To je takmer dvojnásobok ceny spred roka.



Vytrvale rastúce ceny pomarančového džúsu, jedného z najviac konzumovaných nápojov na svete, tak podľa analytika Harryho Campbella zo spoločnosti Mintec nútia výrobcov hľadať alternatívy. "Mnohí to vyriešia zmenou podielov ovocných štiav. Podiel pomarančovej šťavy znížia a namiesto toho zvýšia podiel štiav z iného ovocia, ako hrušky, jablká, hrozno," povedal Campbell pre CNBC.



"Zdá sa, že táto situácia sa tak skoro nezmení," dodal s tým, že niektorí hráči na trhu s pomarančovým džúsom už zaznamenali výrazný pokles dopytu. "Dokiaľ spotrebitelia nezačnú odmietať platiť vyššie ceny, tie pôjdu ďalej nahor," dodal.



Jeho odhad potvrdzujú aj informácie organizácie pestovateľov citrusov Fundecitrus, ktorá nedávno varovala, že horúčavy pravdepodobne povedú k jednej z najhorších úrod pomarančov v Brazílii za vyše 30 rokov. Fundecitrus odhaduje, že Brazília v sezóne 2024/2025 vyprodukuje zhruba 232,4 milióna krabíc pomarančov (jedna krabica váži približne 40,8 kg). Oproti predchádzajúcej sezóne to bude znamenať pokles o 24 %.



Ďalším z dôvodov poklesu úrod pomarančov a rastu cien pomarančového džúsu je bakteriálna choroba známa ako zelenanie citrusov. Tá spôsobuje, že pomaranče nedozrejú a majú horkú chuť. Analytici varujú, že s týmto problémom budú pestovatelia zápasiť ešte nejaký čas.



"Väčšina ľudí je presvedčená, že hlavným producentom pomarančového džúsu sú Florida a Kalifornia. V skutočnosti najväčším pestovateľom pomarančov aj producentom pomarančového džúsu je Brazília," povedal pre CNBC Dave Reiter z Reiter Capital Investments. "Hlavnými oblasťami produkcie pomarančov v Brazílii sú štáty Sao Paulo a Minas Gerais. Práve tie však v posledných rokoch zápasia so zhoršeným počasím a chorobou zelenania citrusov," dodal Reiter s tým, že očakáva ďalší rast cien pomarančového džúsu nad 5 USD za libru.



(1 EUR = 1,0852 USD)