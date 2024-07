Ceny pomarančového džúsu sú stále vysoké, situácia sa nezmení

New York 14. júla (TASR) - Situácia na trhu s pomarančovým džúsom je stále napätá, pričom ceny jedného z najobľúbenejších nápojov na svete sa naďalej držia na zhruba dvojnásobnej úrovni v porovnaní s cenou spred roka. Na vysokej úrovni ich udržuje najmä kombinácia extrémneho počasia spôsobeného klimatickou zmenou a choroby známej ako zelenanie citrusov. Informoval o tom portál spravodajskej televízie CNBC.



Tlak na ceny zvýšilo nedávne varovanie organizácie pestovateľov citrusov Fundecitrus, že Brazília, ktorá je najväčším producentom a vývozcom pomarančového džúsu na svete, by mohla vykázať najhoršie úrody pomarančov za viac než 30 rokov. Výrobcovia preto hľadajú alternatívy a skúmajú, či sa pomarančový džús nedá v ovocných šťavách nahradiť mandarínkami, jablkami či hruškami.



"Situácia zostáva kritická, keďže riziko zhoršenia úrod v dôsledku zelenania citrusov je vysoké a krátkodobé riešenie v nedohľadne," povedal Kees Cools, prezident Medzinárodnej asociácie výrobcov ovocných a zeleninových štiav (IFU).



Cena zmrazeného pomarančového džúsu na burze v New Yorku ukončila v piatok (12. 7.) obchodovanie na úrovni zhruba 4,50 USD (4,13 eura) za libru (0,45 kg). To je zhruba dvojnásobok ceny spred roka. Maximum dosiahla cena džúsu koncom mája, a to na úrovni 4,95 USD/libra.



Analytici zo spoločnosti Mintec uviedli, že Brazília zvyčajne vyprodukuje za sezónu približne 300 miliónov krabíc pomarančov (jedna krabica váži približne 40,8 kg). Kombinácia extrémneho počasia, ako sú záplavy a suchá, a zelenania citrusov však úrody dramaticky znížila. Podľa ostatných odhadov organizácie Fundecitrus Brazília v sezóne 2024/2025 vyprodukuje zhruba 232,4 milióna krabíc pomarančov. Oproti predchádzajúcej sezóne to bude znamenať pokles o 24 %.



"Aby sa situácia v Brazílii dostala do normálu, musela by krajina zaznamenať niekoľko rokov s dobrými úrodami po sebe. Avšak vzhľadom na to, že až 40 % brazílskych pomarančových plantáží je zasiahnutých chorobou zelenania citrusov, pričom riziko, že ich počet bude ešte rásť je vysoké, tak pri započítaní nestabilných klimatických podmienok je šanca na budúce dobré roky veľmi nízka," povedal Cools z IFU. Vysoké ceny pomarančového džúsu tak budú podľa neho pretrvávať aj v nasledujúcom období. Aj keď dopyt medzičasom mierne klesol, na dosiahnutie rovnováhy na trhu je to málo, dodal Cools.



(1 EUR = 1,089 USD)