Ceny poštových služieb by sa mohli zvýšiť o približne 16 %

Bratislava 11. septembra (TASR) - Ceny poštových služieb by mohli v budúcom roku narásť o viac ako 16 %. Dôvodom je medziročný prepad využívania poštových služieb a rast nákladov na fungovanie Slovenskej pošty. Ceny pri listových zásielkach by sa mohli zvýšiť o 20 až 30 centov, pri menších balíkoch o 60 centov. Vyplýva to z predbežnej informácie k návrhu opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zverejnenej na legislatívnom portáli slov-lex.sk.



"Slovenská pošta predložila Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb návrh novej cenovej úpravy poskytovania univerzálnej služby vo vnútroštátnom poštovom styku a poštového platobného styku s predpokladom účinnosti od 1. januára 2025. Navrhované zvýšenie cenovej úrovne regulovaných služieb predstavuje na ročnej báze 16,64 %," píše sa v predloženom materiáli.



Slovenská pošta navrhované zvýšenie cien poštových služieb odôvodňuje poklesom podaja balíkových služieb v minulom a tomto roku na medziročnej úrovni približne 16 %. Podobný pokles vo využívaní balíkových služieb očakáva pošta aj v budúcom roku. Dlhodobý pokles objemov zásielok pošta zaznamenala aj v oblasti listovej pošty či poštového platobného styku.



Medziročný prepad objemov podaných zásielok bude mať podľa Slovenskej pošty vplyv aj na jej celkové výnosy. Hospodárenie pošty bude ovplyvňovať aj inflácia či rast minimálnej mzdy.



Slovenská pošta navrhuje upraviť ceny pri najčastejšie využívaných produktoch. Cena listov prvej triedy do 50 gramov (g) by sa mohla zvýšiť zo súčasných 1,50 eura na 1,70 eura. O 20 centov by mala stúpnuť aj cena listov druhej triedy do 50 g, a to z jedného eura na 1,20 eura. Cena doporučených listov druhej triedy do 50 g by mala vzrásť na 2,70 eura, teda o 30 centov. Pri poštových poukazoch na účet do sumy 30 eur navrhuje pošta zvýšiť poplatok zo súčasných 1,10 eura na 1,50 eura. Za balík na adresu do piatich kilogramov by sa mal poplatok zvýšiť zo súčasných 4,90 eura na 5,50 eura.



V rámci cenovej úpravy pošta navrhuje pri listových a úradných zásielkach i doplnkových službách zrušiť hmotnostné pásma do 100 g a do 1000 g, zvýšiť tarify pri zásielkach do 50 g a do 500 g, znížiť tarify pri zásielkach do 2000 g a ponechať cenový rozdiel medzi prvou a druhou triedou vo výške 0,50 eura.



Návrh na úpravu cien by mal byť predložený do pripomienkového konania v októbri 2024. Účinnosť predpisu sa predpokladá od 1. januára 2025.