Ceny potravín a nealko nápojov na Slovensku boli druhé najnižšie v EÚ

Bratislava 17. januára (TASR) - Slovensko patrilo v roku 2023 ku krajinám s najnižšími cenami potravín a nealkoholických nápojov v Európe. Spomedzi 27 krajín EÚ malo Slovensko druhé najnižšie ceny potravín a nealkoholických nápojov. V prípade samotných potravín bola SR treťou najlacnejšou krajinou v EÚ. Vyplýva to z dát, ktoré v piatok zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Ceny potravín a nealko nápojov na Slovensku v roku 2023 dosahovali úroveň 82,3 % z priemeru krajín EÚ. Lacnejšie potraviny a nealko malo už len Rumunsko, a to na úrovni 75,1 % z priemeru celej EÚ. Vyplynulo to z najnovších aktualizovaných dát štatistického úradu EÚ Eurostat.



Slovensko malo podľa ŠÚ SR zároveň aj najnižšie ceny spomedzi krajín eurozóny. Spolu v 20 krajinách, ktoré používajú ako menu euro, boli potraviny a nealko mierne drahšie, a to na úrovni 102,9 % priemeru EÚ. "Najnovšie štatistiky potvrdili, že Slovensko patrí medzi krajiny s najnižšími cenami potravín a nealkoholických nápojov v Európskej únii," uviedla za ŠÚ SR hovorkyňa Jana Morháčová.



Pripomenula, že najnovšie dáta o cenových hladinách v rámci parity kúpnej sily boli za všetky krajiny spracované s aktuálne spresnenými cenami za rok 2023. Slovensko prvýkrát použilo novú metódu monitoringu cien priamo od predajcov - scanner data.



Podľa ŠÚ SR potraviny a nealkoholické nápoje tvoria významnú časť rodinných rozpočtov v celej EÚ27. V priemere v roku 2023 predstavovali tieto položky 17 % v štruktúre celkových výdavkov domácností. Slovenské domácnosti míňali na potraviny a nealko štvrtinu svojich výdavkov (26 %), čo predstavovalo druhý najvyšší podiel v EÚ.



Všetky krajiny V4 mali ceny potravín a nealko nápojov pod priemerom EÚ, avšak na vyššej úrovni ako SR. Porovnateľné ceny malo len Poľsko, ktoré bolo v celkovom rebríčku tretie najlacnejšie hneď za Slovenskom.



Z dát tiež vyplynulo, že SR malo v rámci EÚ najnižšie ceny mäsa a mäsových výrobkov (70 % z priemeru EÚ), mlieka, syrov a vajec (84 % z priemeru EÚ). Najdrahšie potraviny a nealko nápoje malo Luxembursko, Dánsko a Írsko, ktorých úroveň bola nad priemerom EÚ. Pri hodnotení cien potravín, bez nealko nápojov, bolo Slovensko tretie najlacnejšie v EÚ, a to na úrovni 81,6 % priemeru EÚ.



Celková cenová hladina za všetky tovary a služby bola na úrovni 80,4 % priemeru EÚ, čo predstavovalo ôsmu najnižšiu úroveň spomedzi krajín EÚ.