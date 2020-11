Ceny potravín na tradičnú večeru vďakyvzdania klesli

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Photo

Washington 21. novembra (TASR) - Američania sa už pomaly začínajú pripravovať na Deň vďakyvzdania. Určite ich poteší správa, že ceny moriek klesajú. Ale zároveň pandémia nového koronavírusu a s ňou spojené obmedzenia môžu tento rok niektorým rodinám zabrániť, aby sa stretli na tradičnej hostine pri spoločnom stole vo väčšom počte.Cena ingrediencií na tradičnú večeru s pečenou morkou pre 10 osôb je najnižšia za celú dekádu. Prispel k tomu aj fakt, že obchodníci ponúkajú veľké zľavy, aby prilákali zákazníkov v týchto neistých časoch, tvrdí americký federálny úrad pre poľnohospodárstvo (AFBF), ktorý zostavuje ceny potravín tradične podávaných na večeru počas Dňa vďakyvzdania.Ceny celých moriek sú podľa AFBF o 7 % nižšie ako v minulom roku. Veľa maloobchodníkov sa tento rok pripravuje na predaj širšej škály potravín. Jednak má viac rodín pre pandémiu hlbšie do vrecka a očakávajú tiež, že si môžu zvoliť aj iné sviatočné menu. Pre blokády hrozí totiž, že strávia tohoročné sviatky v oveľa užšom kruhu. Celá morka tak môže byť pre mnohých príliš veľká.Podľa prieskumu platformy Ibotta plánuje viac ako tretina Američanov tento rok minúť menej peňazí na Deň vďakyvzdania. Obchodníci sa preto snažia prilákať klientov na nižšie ceny celých moriek. Táto „“ uviedol John Newton, hlavný ekonóm AFBF.Priemerné celkové náklady na tradičnú večeru vďakyvzdania pre 10 osôb sú v tomto roku 46,90 USD (39,53 eura). To je podľa AFBF pokles o 4 % oproti minulému roku. Na nákupnom zozname boli tak ako každý rok moriak, suroviny na plnku, sladké zemiaky, maslové rožky, hrášok, brusnice, tradičná zelenina, tekvicový koláč so šľahačkou, káva a mlieko pre desať osôb.Okrem moriek tento rok mierne klesla aj cena sladkých zemiakov a smotany na šľahanie.(1 EUR = 1,1863 USD)