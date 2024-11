Ceny potravín v Británii rýchlejšie rastú, domácich to neodrádza

Londýn 12. novembra (TASR) - Ceny potravín v britských obchodoch zrýchlili rast aj v októbri, Britov to však neodradilo a október sa stal z pohľadu tržieb najúspešnejším mesiacom tohto roka. Uviedla to agentúra pre prieskum trhu Kantar, ktorej údaje zverejnili agentúra Reuters a portál RTÉ.



Ceny potravín v Británii za štvortýždňové obdobie do 3. novembra vzrástli medziročne o 2,3 %. V predchádzajúcom 4-týždňovom období dosiahla potravinová inflácia 2 % a predtým za štyri týždne predstavoval medziročný rast cien potravín 1,75 %.



Najvýraznejší rast zaznamenali ceny chladených nealkoholických nápojov a čokoládových cukroviniek. Naopak, najvýraznejšie klesali pri výrobkoch osobnej hygieny a šumivých vínach. Britské supermarkety zároveň upozornili, že zvyšovanie daní, s ktorým počíta rozpočet na budúci rok predstavený koncom októbra, bude spolu s ďalším zvýšením minimálnej mzdy tlačiť infláciu smerom nahor.



Briti však aj napriek zrýchľovaniu rastu cien potravín v obchodoch vo veľkom nakupujú. Supermarkety zaznamenali v októbri najvyšší počet návštev zákazníkov za štyri roky, navyše, objem tržieb vzrástol o 2,3 % na 11,6 miliardy libier (14,03 miliardy eur). To je najvyšší mesačný objem tržieb od začiatku roka.



Za rastom počtu nákupov a objemu tržieb bol čiastočne sviatok Halloween. Približne 3,2 milióna Britov kúpilo aspoň jednu tekvicu a výdavky na sladkosti dosiahli 525 miliónov libier. Záujem bol najmä o čokoládu a výrobky z nej. Predaj takýchto produktov sa zvýšil o 13 % a predaj cukríkov 7 %.



Navyše, britské domácnosti sa už pripravujú aj na vianočné sviatky. Poukázal na to predaj tradičných vianočných koláčov, ktoré si už teraz kúpilo približne 648.000 zákazníkov.



(1 EUR = 0,8268 GBP)