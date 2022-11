Ceny potravín v Británii vzrástli v októbri o rekordných takmer 15 %

Londýn 8. novembra (TASR) - Ceny potravín v Británii zaznamenali v októbri rekordný, takmer 15-percentný rast a očakáva sa, že v tomto trende budú pokračovať. Uviedla to v utorok agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na údaje spoločnosti pre prieskum trhu Kantar.



Podľa najnovších údajov Kantaru sa ceny potravín v Británii zvýšili v októbri o 14,7 %. Najvýraznejšie rástli ceny margarínov a mlieka a mliečnych výrobkov. Čo je horšie, strop podľa Kantaru ešte nedosiahli. Pritom v máji niektoré maloobchodné siete očakávali maximálny tohtoročný rast cien potravín v Británii okolo 8 - 10 %.



Tržby z predaja privátnych značiek, ktoré sú celkovo lacnejšie než značkové tovary, vzrástli za štyri týždne do 30. októbra o 10,3 %. V prípade značkových potravín rast za štyri týždne dosiahol iba 0,4 %.



Výrazne sa zvýšil aj počet domácností, ktoré majú finančné problémy. Najnovšie uviedlo finančné ťažkosti približne 27 % opýtaných spotrebiteľov, v rovnakom období minulého roka to bola približne polovica.



Obavy z vysokých cien potravín sa odrazili aj na prípravách na vianočné sviatky. Spoločnosť Kantar uviedla, že nákupy tradičných produktov klesli v tomto období v porovnaní s minulým rokom takmer o tretinu. Ako dodala, viacerí spotrebitelia radšej vyčkávajú na vývoj cien v posledných dňoch pred sviatkami.