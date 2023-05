Ceny potravín v Británii vzrástli za rok o rekordných takmer 16 %

Londýn 2. mája (TASR) - Ceny potravín v britských supermarketoch zaznamenali minulý mesiac medziročný rast o rekordných takmer 16 %. Uviedlo to v utorok Konzorcium britského maloobchodu (BRC). Informovala o tom agentúra Reuters.



Ceny potravín v supermarketoch sa v apríli zvýšili medziročne o 15,7 %, oznámilo BRC. To je najvyšší rast od začatia evidovania príslušných údajov v roku 2005. Celková inflácia sa však podľa BRC v apríli zmiernila na 8,8 % z marcovej hodnoty 8,9 %, pod čo sa podpísali výrazné zľavy pri nepotravinových položkách, najmä pri oblečení, obuvi a nábytku. V prípade potravín infláciu výrazne ovplyvnili ceny kávy a hotových jedál, ktorých cenu nahor posúvajú vyššie náklady na obaly.



Podľa štatistického úradu dosiahla inflácia svoje maximum v októbri minulého roka, keď zaznamenala 11,1 %, čo predstavovalo najvyššiu úroveň za viac než 40 rokov. Odvtedy sa síce spomaľovala, avšak pomalším tempom, než očakávala centrálna banka. V marci ešte stále zotrvávala na dvojcifernej úrovni.



Potravinová inflácia podľa štatistického úradu, ktorý ju vypočítava ináč než BRC, dosiahla v marci 19,1 %. To bola najvyššia úroveň od roku 1977.