Ceny potravín v Maďarsku vzrástli najviac v EÚ

Budapešť 22. apríla (TASR) - Ceny potravín v celej Európe v uplynulých mesiacoch dramaticky vzrástli. V marci 2023 napríklad stúpli medziročne o 19,6 % a stali sa tak hlavným motorom inflácie, keďže náklady na energie klesli. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Podľa štatistického úradu Európskej únie Eurostat ceny potravín stúpli najstrmšie v Maďarsku, o viac ako 45 %. Vysoko tak prekonali druhú najvyššiu mieru tzv. potravinovej inflácie, a to na Slovensku, kde prekročila 29 %. Pre niektoré domácnosti v Maďarsku sa tak viaceré potraviny stávajú luxusom.



"Nekupujem ovocie. Zemiaky sme dostali od samosprávy, takže ich nemusíme kupovať, ale cibuľa zdražela," povedala AP 83-ročná dôchodkyňa Magdolna Gozonoválová, ktorá prestala tiež kupovať mliečne výrobky a len zriedka nakupuje mäso.



Prudké zdraženie potravín tvrdo zasiahlo domácnosti v Maďarsku a núti ich meniť nákupné zvyklosti a zvažovať, čo si môžu dovoliť. Firmy zase vedie k tomu, aby prehodnotili, čo ponúkajú na predaj.



"Zvyky sa určite zmenili, ľudia skutočne premýšľajú o tom, čo kupujú. Sme takmer v bode, keď sa klobása a šunka považujú za luxusné potraviny," povedala Szilvia Buktaová, manažérka mäsiarskeho stánku v historickej budapeštianskej tržnici.



Niektoré druhy potravín v Maďarsku za posledný rok zdraželi takmer dvojnásobne. Základné potraviny, ako vajcia, mlieko, maslo a chlieb, stoja o 72 % až 80 % viac.



A aj keď väčšina európskych ekonomík čelí podobným ťažkostiam, keďže ruská vojna na Ukrajine podnecuje krízu životných nákladov, neefektívnosť v poľnohospodárskom a potravinárskom priemysle v Maďarsku a historická devalvácia forintu spôsobili extrémnu infláciu v krajine, ktorá je horšia ako inde v EÚ, povedal Péter Virovácz, hlavný ekonóm ING Hungary.



Celková miera inflácie v Maďarsku dosiahla v marci 25,2 % a bola najvyššia v EÚ, kde sa minulý mesiac znížila na 8,3 %. Rastúce životné náklady viedli k rýchlemu zvýšeniu miezd, čo sú dodatočné náklady, ktoré podniky čiastočne prenášajú na zákazníkov.



A hoci je Maďarsko významným producentom pšenice, kukurice, olejnatých semien a mäsa, podľa štúdie Národného úradu pre bezpečnosť potravinového reťazca v roku 2022 sa približne 30 % potravín doviezlo. Navyše maďarský forint sa v minulom roku oslabil o viac ako 40 % voči americkému doláru a o vyše 20 % voči euru, čím sa náklady na dovoz, a tým aj bežné ceny, ešte zvýšili.



"To jednoducho znamená dodatočné náklady pre dodávateľov, ktoré sa nakoniec snažia preniesť na spotrebiteľov," povedal ekonóm Virovácz.



Rast cien potravín v Maďarsku medzitým vykázal slabé známky spomalenia, keď klesol o tri body z decembrového maxima, ktoré predstavovalo takmer 50 %. Ale Maďarsko, Poľsko, Slovensko a Bulharsko nedávno zakázali dovoz obilia z Ukrajiny, keďže podľa nich poškodzuje miestnych farmárov. To mohlo opäť zrýchliť infláciu cien potravín.



Virovácz však upozornil, že ľudia míňajú menej, pretože ich kúpna sila a úspory sa vyčerpávajú, takže pravdepodobne nebudú ochotní platiť viac za chlieb a iné potraviny, čo bráni dodávateľom prenášať dodatočné náklady.



"Dostali sme sa do bodu, keď dochádza k takému nárastu cien a takému vyčerpaniu zásob domácností, že ľudia si v skutočnosti začali uťahovať opasky a začali konzumovať oveľa menej," uzavrel.