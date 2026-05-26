Utorok 26. máj 2026Meniny má Dušan
Ceny potravín v Nemecku sa v dôsledku vojny v Iráne výrazne nezmenili

Na snímke zemiaky, cibuľa a petržlen počas tlačovej konferencie na tému Viac peňazí na kvalitnejšie slovenské potraviny na družstve Agro Mačaj pri Pustých Úľanoch

Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 26. mája (TASR) - Na rozdiel od energií a pohonných látok ceny potravín v Nemecku v dôsledku vojny v Iráne nezaznamenali prudký nárast. Ceny rýchloobrátkového spotrebného tovaru vrátane potravín a kozmetiky sa od útoku Spojených štátov a Izraela na Irán 28. februára výrazne nezvýšili, uviedla v utorok spoločnosť NIQ, ktorá sa venuje prieskumom trhu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Trh s rýchloobrátkovým spotrebným tovarom je zatiaľ výrazne stabilnejší, ako napríklad na začiatku vojny na Ukrajine,“ povedal David Georgi zo spoločnosti NIQ. Nemecká ekonomika tentoraz nie je tak silno závislá od dodávateľských reťazcov energií a surovín, ktoré zasiahla vojna, vysvetlil. Akékoľvek potenciálne negatívne účinky sa tak v súčasnosti prejavujú skôr nepriamo a s oneskorením.

Medziročná inflácia v Nemecku v apríli dosiahla na 2,9 %, čo je najvyššia úroveň od januára 2024. Ceny potravín podľa údajov nemeckého štatistického úradu vzrástli v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka iba o 1,2 %.
