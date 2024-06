Ceny prenájmov opäť rástli, na Slovensku dosiahli historické maximá

Bratislava 17. júna (TASR) - Ceny prenájmov medziročne opäť vzrástli a dosiahli na celom Slovensku svoje historické maximá. Najvýraznejšie stúpli v Bratislave, rekordy však dosiahli aj v niektorých častiach Košíc. Vyplýva to z údajov aplikácie Trhové reporty realitného portálu Nehnuteľnosti.sk.



Ceny prenájmov v bratislavských mestských častiach stúpli medziročne a za posledné dva roky o viac ako pätinu. Najvyšší dvojročný nárast bol v Bratislave IV (23,05 %), Bratislave III (21,27 %) a Bratislave V (20,86 %). Hoci najvyššie nájomné je už tradične v bratislavskom Starom Meste, za posledný rok je tu podľa realitného portálu vidieť stagnáciu cien vo všetkých segmentoch.



"Dopyt po prenájmoch je v hlavnom meste veľmi vysoký a dá sa prirovnať k situácii s predajom bytov spred troch rokov. Niektoré nehnuteľnosti sú prenajaté ešte v deň publikovania inzerátu," priblížil analytik portálu Nehnuteľnosti.sk Michal Pružinský.



Podobná situácia je podľa realitného portálu aj v Košiciach. Nárast cien v niektorých častiach dokonca dosiahol slovenské rekordy. Ceny nájmov dvojizbových bytov stúpli za dva roky najviac v centre Košíc (34,36 %), v časti Košice III (30 %) a Košice II (29,34 %). Naopak, ceny nájmov medziročne poklesli v Prešove, a to o 4,92 %. Pokles cien nájmov všetkých typov bytov, od jednoizbových až po trojizbové, pocítila aj Trnava.



"Dopyt po nájmoch rastie hlavne vo väčších mestách, odkedy začal klesať predaj. Ide o skupinu ľudí, ktorí nevedia alebo nechcú aktuálne kúpiť byt, je tu takisto veľká časť ľudí, ktorí opustili Ukrajinu a hľadajú v hlavnom meste dočasné útočisko. V neposlednom rade sem patria aj študenti, ktorí sa vrátili k dennému štúdiu a rastúce ceny internátov ich mnohých vyhnali do prenájmov," vysvetlil Pružinský.



Trendom realitného trhu dlhodobo nepodlieha podľa analytika len segment jednoizbových bytov, počet týchto bytov na prenájom je totiž malý.



Podľa Pružinského v dvojročnom porovnaní ceny nájmov dynamicky rástli o desiatky percent po celom Slovensku. "Môžeme to pripísať spomínaným faktorom, ako sú vojna na Ukrajine, drahé hypotéky, presun ľudí od vlastného bývania do nájomného či drahšie internáty. Nesmieme však zabudnúť ani na infláciu, pre ktorú tu za posledné dva roky narástli ceny takmer všetkých komodít," doplnil analytik.