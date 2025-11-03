< sekcia Ekonomika
Ceny prenájmov opäť rástli: Najviac zdraželi malé byty
Autor TASR
Bratislava 3. novembra (TASR) - Rastúci trend cien prenájmov na Slovensku pokračoval aj v treťom kvartáli tohto roka, pričom najdynamickejšie rástli najmenšie jednoizbové byty. Ceny v Košiciach sa naďalej približujú úrovniam v Bratislave. Vyplýva to z aktuálnej analýzy trhových reportov realitného portálu Nehnuteľnosti.sk.
„Dopyt po menších bytoch je stále mimoriadne silný. Či už zo strany študentov, mladých ľudí alebo jednotlivcov pracujúcich na home office. Zároveň sú menšie byty aj najdostupnejšie pre investorov. Preto ich ceny rýchlejšie reagujú na zmeny dopytu,“ uviedol hlavný analytik portálu Michal Pružinský.
Odborníci priblížili, že ceny jednoizbových bytov rástli naprieč celým Slovenskom. Najvýraznejší nárast zaznamenali Košice, konkrétne mestská časť Košice IV (9,84 %), kde sa prenájmy zvýšili najdynamickejšie spomedzi všetkých lokalít. Silný rast nad 5 % bol aj v Žiline a bratislavských mestských častiach Bratislava I, II a III. Naopak, najväčší pokles cien zaznamenala Trnava, kde prenájmy klesli o 3,64 %.
Segment dvojizbových bytov ukázal podľa odborníkov svoju stálosť a vyrovnanosť. Kým v mnohých kategóriách došlo ku korekciám, dvojizbové byty rástli vo všetkých sledovaných mestách a mestských častiach. Najväčšie prekvapenie priniesla Žilina, kde sa priemerný nájom zvýšil o 6,35 %, zo 630 eur na 670 eur mesačne. Košice I a Košice IV rástli zhodne o 3,9 % a mestské časti v Bratislave IV o 4,35 %.
„Dvojizbové byty majú na trhu stále najväčšie zastúpenie a preto sú dlhodobo najstabilnejším segmentom prenájmov. Kombinujú prijateľnú cenu, ale už aj priestor a komfort pre jednotlivcov aj páry. Predstavujú tak najžiadanejšiu kategóriu pre dlhodobý prenájom,“ dodal Pružinský.
V kategórii trojizbových bytov prišlo v treťom kvartáli k miernej korekcii cien. Najväčší pokles zaznamenala Žilina, kde sa priemerné nájomné znížilo až o 50 eur, čo predstavuje viac ako 6 % oproti predchádzajúcemu obdobiu. Cenové úpravy sa dotkli aj Košíc, ktoré v posledných mesiacoch výrazne rástli, uzavrel portál.
