Ceny prenájmov začiatkom roka rástli pomalšie, výnimkou bol Prešov

Bratislava 20. mája (TASR) - Ceny prenájmov v prvom štvrťroku 2025 rástli pomalšie, v niektorých mestských častiach a krajských mestách dokonca zaznamenali menšiu korekciu. V porovnaní s minulým rokom sa ceny prenájmov zvýšili v priemere o 8 až 9 %. Výnimkou bol Prešov, ktorý zaznamenal medzikvartálny rast cien nájmov naprieč všetkými kategóriami bytov. Vyplýva to z analýzy Trhové reporty realitného portálu Nehnuteľnosti.sk.



Trojizbové byty v Prešove medzikvartálne zdraželi takmer o 11 %, dvojizbové o 5 % a jednoizbové o 9 %. Ceny prenájmov tu za prvé tri mesiace tohto roka podľa výpočtov realitného portálu vzrástli o 40 až 70 eur.



„Trh s nehnuteľnosťami v Prešove rastie, čo dokazujú už nielen ceny bytov na predaj, ale už aj na prenájom. Pravdepodobne to súvisí s ohlásenými investíciami, ktoré môžu priniesť dlhoočakávaný rozvoj. Dá sa predpokladať, že môže ísť o trend, ktorý pretrvá aj v dlhšom období,“ uviedol analytik portálu Nehnuteľnosti.sk Michal Pružinský.



Prenájmy zdraželi aj v bratislavskom Starom Meste, kde cena nájmu jednoizbového bytu vzrástla o 8,2 % a priemerné mesačné nájomné tu dosahuje úroveň 660 eur. V Trenčíne narástli ceny prenájmov pri jednoizbových bytoch o 6,8 %.



Opačná situácia je podľa realitného portálu pri trojizbových bytoch, kde ceny prenájmov stagnovali alebo klesli. V hlavnom meste klesli ceny prenájmov väčších bytov o 1 až 6 %. Pokles bol podľa realitného portálu badateľný aj v Trnave a Žiline. V ostatných mestách ceny nájmov väčších bytov ostali stabilné alebo mierne rástli. Výnimkou bol Prešov, kde ceny prenájmov trojizbových bytov vzrástli v priemere o 70 eur.



„Podľa aktuálnych údajov sa zdá, že aj priemerné ceny prenájmov sa po období rastu začínajú stabilizovať. Vidíme mierne nárasty, ale aj poklesy, čo je signálom, že ideálna cena pre prenajímateľov a nájomcov je niekde v strede. Zároveň sa však ukazuje, že pozitívne správy dokážu výrazne ovplyvniť lokálne trhy, ako to vidíme v Prešove,“ dodal Pružinský.