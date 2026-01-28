< sekcia Ekonomika
Ceny priemyselných výrobcov boli v decembri medziročne nižšie o 0,3 %
Celkový výsledok najviac ovplyvnila podielovo významná energetika s cenami nižšími o 3,6 % a výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov o 3 %.
Autor TASR
Bratislava 28. januára (TASR) - Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh boli v decembri 2025 mierne nižšie ako pred rokom, o 0,3 %. Celkovo zo 16 odvetví priemyslu klesli ceny iba v štyroch, to však stačilo na pokles cien za celý priemysel. V medzimesačnom porovnaní vzrástli o 0,3 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Celkový výsledok najviac ovplyvnila podielovo významná energetika s cenami nižšími o 3,6 % a výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov o 3 %. Ceny vzrástli najmä vo výrobe dopravných prostriedkov o 2,8 % a vo výrobe kovov o 3 %.
V súhrne za celý rok 2025 boli tuzemské výrobné ceny v priemysle vyššie o 0,5 %, rast cien sa prejavil v 13 zo 16 odvetví priemyslu. Významný bol rast vo výrobe dopravných prostriedkov o 2,7 % a vo výrobe potravín, nápojov a tabaku o 2,6 %. Súčasne v roku 2025 v porovnaní s rokom 2024 o takmer 10 % klesli ceny v spracovaní koksu a ropy.
Ceny priemyselných výrobcov za export medziročne vzrástli v decembri o 0,8 %, medzimesačne klesli o 0,5 %. V súhrne za rok 2025 boli ceny medziročne vyššie o 1,1 %.
