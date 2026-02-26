< sekcia Ekonomika
Ceny priemyselných výrobcov boli v januári medziročne nižšie o 1,3 %
Nižšie ceny zaznamenala podielovo významná energetika o 4,6 % a prvýkrát po viac ako roku ceny potravín, nápojov a tabaku o 0,3 %.
Autor TASR
Bratislava 26. februára (TASR) - Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh boli v januári 2026 nižšie ako pred rokom o 1,3 %. Výrobné ceny priemyselných výrobcov klesli v medzimesačnom porovnaní o 0,6 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Zníženie cien sa prejavilo až v šiestich zo 16 sledovaných odvetví priemyslu. Nižšie ceny zaznamenala podielovo významná energetika o 4,6 % a prvýkrát po viac ako roku ceny potravín, nápojov a tabaku o 0,3 %. Ceny vzrástli vo výrobe kovov a kovových konštrukcií o 2,8 % a vo výrobe dopravných prostriedkov o 1,4 %.
Ceny priemyselných výrobcov za export medziročne vzrástli v januári o 0,4 %, medzimesačne o 0,4 %.
Zníženie cien sa prejavilo až v šiestich zo 16 sledovaných odvetví priemyslu. Nižšie ceny zaznamenala podielovo významná energetika o 4,6 % a prvýkrát po viac ako roku ceny potravín, nápojov a tabaku o 0,3 %. Ceny vzrástli vo výrobe kovov a kovových konštrukcií o 2,8 % a vo výrobe dopravných prostriedkov o 1,4 %.
Ceny priemyselných výrobcov za export medziročne vzrástli v januári o 0,4 %, medzimesačne o 0,4 %.