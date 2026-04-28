Ceny priemyselných výrobcov boli v marci nižšie ako pred rokom o 1,2 %
Nižšie výrobné ceny, do 3 %, boli v odvetviach výroba dopravných prostriedkov, tiež potravín, nápojov a tabaku a aj pri podielovo významnej energetike.
Autor TASR
Bratislava 28. apríla (TASR) - Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh boli v marci nižšie ako pred rokom o 1,2 %, klesali štvrtý mesiac v rade. Zníženie cien sa prejavilo až v 8 zo 16 sledovaných odvetví priemyslu. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Nižšie výrobné ceny, do 3 %, boli v odvetviach výroba dopravných prostriedkov, tiež potravín, nápojov a tabaku a aj pri podielovo významnej energetike. Naopak, najvýraznejšie vzrástli ceny v ťažbe a dobývaní, výrobe elektrických zariadení a vo výrobe kovov a kovových konštrukcií.
V súhrne za tri mesiace roka 2026 boli tuzemské výrobné ceny v priemysle nižšie o 0,9 %. Výrobné ceny priemyselných výrobcov v medzimesačnom porovnaní klesli o 0,9 %.
Ceny priemyselných výrobcov za export medziročne vzrástli v marci o 0,9 %, medzimesačne vzrástli o 0,3 %. V súhrne za tri mesiace roka 2026 boli ceny priemyselných výrobcov pre export vyššie ako pred rokom o 0,8 %.
