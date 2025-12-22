< sekcia Ekonomika
Ceny priemyselných výrobcov boli v novembri medziročne vyššie o 0,7 %
V medzimesačnom porovnaní klesli o 0,9 %.
Bratislava 22. decembra (TASR) - Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh boli v novembri 2025 o 0,7 % vyššie ako pred rokom. Celkovo zo 16 odvetví priemyslu sa zvýšenie cien prejavilo v dvanástich. V medzimesačnom porovnaní klesli o 0,9 %. V súhrne za jedenásť mesiacov roka 2025 boli tuzemské výrobné ceny v priemysle vyššie o 0,5 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
V podielovo významných odvetviach vzrástli ceny najmä vo výrobe dopravných prostriedkov o 4,8 %, výrobe potravín, nápojov a tabaku o 1,8 %, ako aj vo výrobe kovov o 2,3 %. Naopak, nižšie ceny zaznamenala podielovo významná energetika o 2,2 % a výroba počítačových výrobkov o 2,4 %.
Ceny priemyselných výrobcov za export medziročne vzrástli o 1,4 %, medzimesačne vzrástli o 0,4 %. V súhrne za jedenásť mesiacov roka 2025 boli ceny priemyselných výrobcov pre export vyššie ako pred rokom o 1,1 %.
Ceny stavebných prác boli v novembri 2025 medziročne vyššie o 7,1 %
Ceny stavebných prác boli v novembri 2025 medziročne vyššie o 7,1 %. V súhrne za jedenásť mesiacov narástli o 5,5 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve boli v jedenástom mesiaci medziročne vyššie o 5,2 %. V súhrne od začiatku roka zaznamenali ceny materiálov rast o 2,6 %.
Ceny agroproducentov v novembri 2025 klesli medziročne o 0,4 %
Výrobné ceny poľnohospodárskych producentov v novembri klesli prvýkrát od októbra 2024 medziročne o 0,4 %. Ovplyvnil to pokles výrobných cien rastlinnej produkcie o 2,9 %, medziročne nižšie ceny evidovali druhý mesiac po sebe. Rast cien v živočíšnej výrobe v 11. mesiaci dosiahol 5,2 %, na jednocifernú úroveň sa vrátil po troch mesiacoch dvojciferného zvyšovania. Informoval o to Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
V štruktúre rastlinnej výroby viditeľné zníženie cien zaznamenali obilniny o 4,8 %, zemiaky o 9,4 % a tiež strukoviny o 7 %. K dvojcifernému rastu sa vrátili ceny rastlín používaných na výrobu cukru, o 11,6 %.
Zo živočíšnych produktov s miernejším tempom pokračoval rast výrobných cien surového kravského mlieka o 11,4 %. Dynamika medziročného rastu sa výrazne spomalila pri výrobných cenách slepačích konzumných vajec na 5,4 %. Rast výrobných cien hovädziny, jatočného dobytka vrátane teliat zostal na úrovni dvojciferného rastu, o 16,6 %. Lacnejšie ako pred rokom zostali ceny jatočných ošípaných o 11,4 %. Ceny ovčej vlny tiež opakovane zostali na nízkej úrovni, medziročne boli nižšie o 42,8 %.
Výrobné ceny poľnohospodárskych výrobkov vzrástli v súhrne za prvých 11 mesiacov o 5,7 %.
