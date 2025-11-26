< sekcia Ekonomika
Ceny priemyselných výrobcov boli v októbri vyššie ako pred rokom
Celkovo zo 16 odvetví priemyslu sa zvýšenie cien prejavilo až v trinástich.
Autor TASR
Bratislava 26. novembra (TASR) - Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh boli v októbri 2025 o 1,2 % vyššie ako pred rokom. Celkovo zo 16 odvetví priemyslu sa zvýšenie cien prejavilo až v trinástich. V medzimesačnom porovnaní klesli ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh o 1 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
V podielovo najvýznamnejších odvetviach vzrástli ceny vo výrobe dopravných prostriedkov o 3,5 % a vo výrobe potravín, nápojov a tabaku o 2,8 %. Najdynamickejší rast výrobných cien nad úrovňou 5 % pokračoval vo výrobe textilu a odevov, ako aj v spracovaní dreva a papiera, či vo výrobe elektrických zariadení. Naopak medziročné zníženie cien evidovala energetika (-0,6 %) a spracovanie ropy a koksu (-0,2 %).
V súhrne za desať mesiacov roka 2025 boli výrobné ceny v priemysle vyššie o 0,5 %.
Ceny priemyselných výrobcov za export medziročne vzrástli o 1,2 %, medzimesačne klesli o 0,3 %. V súhrne za desať mesiacov roka 2025 boli ceny priemyselných výrobcov pre export vyššie ako pred rokom o 1,1 %.
V podielovo najvýznamnejších odvetviach vzrástli ceny vo výrobe dopravných prostriedkov o 3,5 % a vo výrobe potravín, nápojov a tabaku o 2,8 %. Najdynamickejší rast výrobných cien nad úrovňou 5 % pokračoval vo výrobe textilu a odevov, ako aj v spracovaní dreva a papiera, či vo výrobe elektrických zariadení. Naopak medziročné zníženie cien evidovala energetika (-0,6 %) a spracovanie ropy a koksu (-0,2 %).
V súhrne za desať mesiacov roka 2025 boli výrobné ceny v priemysle vyššie o 0,5 %.
Ceny priemyselných výrobcov za export medziročne vzrástli o 1,2 %, medzimesačne klesli o 0,3 %. V súhrne za desať mesiacov roka 2025 boli ceny priemyselných výrobcov pre export vyššie ako pred rokom o 1,1 %.