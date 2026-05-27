Ceny priemyselných výrobcov v apríli vzrástli medziročne o 2,6 %
Pod rast cien sa podpísala podielovo významná zložka, energetika (+2,5 %), ktorá zaznamenala rast cien po 11 mesiacoch poklesov.
Autor TASR
Bratislava 27. mája (TASR) - Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh v apríli vzrástli medziročne o 2,6 % po štyroch mesiacoch poklesu a zároveň prvýkrát v tomto roku. Medziročne vyššie hodnoty zaznamenalo až 13 zo 16 mesačne sledovaných priemyselných odvetví. Pod rast cien sa podpísala podielovo významná zložka, energetika (+2,5 %), ktorá zaznamenala rast cien po 11 mesiacoch poklesov. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Vyššie výrobné ceny boli aj vo výrobe dopravných prostriedkov o 2,9 %, výrobe koksu a ropných produktov (+27,5 %), ako aj vo výrobe chemikálií (+17,8 %). Najvýraznejšie zníženie výrobných cien zaznamenala výroba počítačových zariadení.
V súhrne za štyri mesiace roka 2026 boli tuzemské výrobné ceny v priemysle nižšie o 0,1 %, v medzimesačnom porovnaní vzrástli o 2,1 %.
Ceny priemyselných výrobcov za export v apríli vzrástli medziročne o 2 %, medzimesačne o 1,2 %. V súhrne za štyri mesiace roka 2026 boli ceny priemyselných výrobcov pre export vyššie ako pred rokom o 1,1 %.
Ceny stavebných prác boli v apríli 2026 medziročne vyššie o 5,1 %
Ceny stavebných prác boli v apríli tohto roka medziročne vyššie o 5,1 %. V súhrne za štyri mesiace narástli o 4,9 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve boli vo štvrtom mesiaci medziročne vyššie o 6 % a v súhrne od začiatku roka o 5,6 %.
Výrobné ceny agrovýrobkov v apríli 2026 medziročne klesli o 5,2 %
Výrobné ceny poľnohospodárskych výrobkov vo štvrtom mesiaci roka 2026 medziročne klesli o 5,2 %, rovnako ako v predchádzajúcom mesiaci. Ceny pri rastlinných výrobkoch sa znížili o 8,5 %, pri živočíšnych výrobkoch o 3,4 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Nižšie ceny zaznamenali všetky vybrané produkty rastlinnej výroby, okrem cien ovocia a orechov. Dvojciferný pokles cien zaznamenali rastliny používané na výrobu cukru (- 27,4 %) a zemiaky (- 24,8 %). Pokles do 10 % bol pri obilninách, zelenine, olejnatých semenách a plodoch a strukovinách.
Ceny živočíšnych výrobkov (vrátane rýb) v apríli klesli tretí mesiac v rade, aktuálne o 3,4 %. Prispel k tomu hlavne dvojciferný pokles výrobných cien surového kravského mlieka (- 16,7 %) a jatočných ošípaných (- 15 %).
Naopak, dvojciferným tempom rástli ceny jatočných oviec a jahniat, ako aj jatočného hovädzieho dobytka vrátane teliat. Vyššie ceny boli evidované aj pri konzumných slepačích vajciach, živých rybách a jatočnej hydine.
