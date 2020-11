Ceny priemyselných výrobcov v EÚ klesli v septembri medziročne o 2,4 %

Luxemburg 4. novembra (TASR) - Ceny výrobcov v eurozóne pokračovali v septembri v poklese, tempo poklesu sa však spomalilo. Uviedol to v stredu štatistický úrad Európskej únie Eurostat.



Ceny producentov v eurozóne klesli v septembri oproti rovnakému mesiacu minulého roka o 2,4 %, v súlade s očakávaniami. V auguste pokles dosiahol 2,6 %.



Pod pokles sa najväčšou mierou podpísali ceny energií, ktoré medziročne klesli o 8,4 %. Bez ich započítania zaznamenali ceny výrobcov v eurozóne pokles o 0,3 %. Klesli aj ceny medzitovarov, a to o 1,6 %.



Naopak, ceny kapitálových tovarov sa zvýšili o 0,8 % a ceny tovarov dlhodobej spotreby o 1,3 %. Rast zaznamenali aj ceny tovarov krátkodobej spotreby, a to o 0,2 %.



V medzimesačnom porovnaní pokračovali ceny výrobcov v eurozóne v raste, pričom tempo rastu sa zrýchlilo. Zatiaľ čo v auguste sa ceny producentov zvýšili oproti júlu o 0,1 %, v septembri oproti augustu vzrástli o 0,3 %.