Ceny priemyselných výrobcov v eurozóne spomalili v apríli tempo rastu

Luxemburg 2. júna (TASR) - Ceny priemyselných výrobcov v eurozóne pokračovali v apríli v raste, tempo rastu sa však mierne spomalilo. Uviedol to v stredu štatistický úrad Európskej únie Eurostat.



Ceny producentov v eurozóne vzrástli v apríli oproti predchádzajúcemu mesiacu o 1 % a v celej Európskej únii o 0,9 %. To znamenáme spomalenie tempa rastu, keďže v marci sa v porovnaní s februárom zvýšili o 1,1 %, respektíve o 1,2 %.



V medziročnom porovnaní vzrástli ceny producentov v eurozóne o 7,6 %. Rovnaké tempo rastu zaznamenali aj v rámci širšej Európskej únie.



V eurozóne rástli v porovnaní s marcom najmä ceny polotovarov, kde rast dosiahol 1,8 %. Zvýšili sa aj ceny energií (1 %), tovarov krátkodobej spotreby (0,5 %) a tovarov dlhodobej spotreby (0,4 %).



Medziročne výrazne rástli najmä ceny energií, a to o 20,4 %. Ceny polotovarov sa zvýšili o 6,9 % a napríklad ceny tovarov dlhodobej spotreby o 1,7 %.



Najvýraznejší medzimesačný rast cien producentov zaznamenalo v apríli Írsko, Španielsko a Estónsko. V Írsku sa zvýšili o 6,2 %, Španielsku o 2,9 % a Estónsku o 2,1 %. Pokles zaznamenali iba v Chorvátsku (-0,4 %) a vo Francúzsku, kde klesli o 0,3 %. Na Slovensku vzrástli o 0,4 %.



V medziročnom porovnaní vzrástli ceny výrobcov najviac v Írsku (34,1 %), Dánsku (13,3 %) a Belgicku, kde rast dosiahol 13 %. Pokles zaznamenali iba na Cypre, konkrétne o 2,2 %. Na Slovensku sa zvýšili o 0,8 %.