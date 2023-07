Ceny priemyselných výrobcov v eurozóne klesli, prvýkrát za 2,5 roka

Luxemburg 5. júla (TASR) - Ceny priemyselných výrobcov v eurozóne zaznamenali v máji medziročný pokles, prvý za 2,5 roka. TASR o tom informuje na základe v stredu zverejnených údajov štatistického úradu Európskej únie Eurostat, agentúry Reuters a portálu tradingeconomics.



Ceny priemyselných producentov v eurozóne klesli v máji oproti rovnakému mesiacu minulého roka o 1,5 %. To je prvý medziročný pokles od decembra 2020. Analytici pokles očakávali, počítali však s tým, že jeho rozsah bude o niečo miernejší, a to na úrovni 1,3 %.



Ceny výrobcov najvýraznejšie ovplyvnil vývoj cien energií, ktoré klesli v máji medziročne o 13,3 %. Pokles zaznamenali aj náklady na polotovary, a to o 1,5 %. Bez započítania cien energií sa ceny producentov zvýšili o 3,4 %, zatiaľ čo v apríli zaznamenali rast o 5,1 %.



Eurostat zároveň revidoval výsledky za apríl, a to smerom nadol. Pôvodne udával za daný mesiac medziročný rast cien výrobcov o 1 %, po revízii však rast dosiahol 0,9 %.



Oproti aprílu zaznamenali ceny priemyselných výrobcov v eurozóne v máji pokles o 1,9 %, čo predstavuje medzimesačný pokles piaty mesiac po sebe. Aj v tomto prípade je údaj Eurostatu o niečo výraznejší, než očakávali ekonómovia oslovení agentúrou Reuters. Tí počítali s poklesom o 1,8 %.