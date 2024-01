Ceny priemyselných výrobcov v Poľsku klesli najviac za vyše 30 rokov

Varšava 19. januára (TASR) - Ceny poľských priemyselných výrobcov klesli aj v poslednom mesiaci minulého roka, už šiesty mesiac v rade, pričom tempo poklesu bolo najvýraznejšie za viac než tri desaťročia. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje poľského štatistického úradu. Informoval o tom portál tradingeconomics.



Ceny poľských producentov klesli v decembri v medziročnom porovnaní o 6,4 % po novembrovom poklese o 5,1 %. Decembrový pokles, ktorý bol najvýraznejší za posledných 32 rokov, prekonal odhady analytikov oslovených agentúrou PAP. Tí počítali so zrýchlením poklesu cien na 5,8 %.



V medzimesačnom porovnaní sa ceny výrobcov znížili o 0,8 %. Aj v tomto prípade bol decembrový pokles cien výraznejší, než predpokladali analytici, ktorí očakávali, že ceny producentov klesnú o 0,6 %.



Podľa portálu tradingeconomics zaznamenali ceny poľských priemyselných výrobcov od roku 1991 do konca roka 2023 v priemere rast o 8,25 %. Najprudšie vzrástli v januári 1991, a to o 57,60 %. Najvýraznejší pokles zaznamenali práve v decembri 2023, uviedol tradingeconomics.