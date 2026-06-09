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Ceny producentov v Nórsku vzrástli najprudšie za takmer štyri roky
Výrazne vzrástli ceny v oblasti verejnoprospešných podnikov, konkrétne o 58,5 %. Ceny energetických produktov sa zvýšili o 41,2 % a ceny v sektore ťažby a s tým súvisiacich služieb o 32,9 %.
Autor TASR
Oslo 9. júna (TASR) - Ceny nórskych priemyselných výrobcov zaznamenali v máji ďalší prudký rast, pričom jeho tempo dosiahlo najvyššiu úroveň za takmer štyri roky. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje nórskeho štatistického úradu. Informovali o tom agentúra DPA a portál tradingeconomics.
Ceny nórskych výrobcov vzrástli v máji v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 24 %. Znamená to prudký rast cien producentov už tretí mesiac po sebe, keď v marci vzrástli medziročne o 16,9 % a v apríli o 22,7 %. Májové tempo rastu je zároveň najvyššie od septembra 2022, v ktorom sa ceny producentov zvýšili oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o 52,3 %.
Výrazne vzrástli ceny v oblasti verejnoprospešných podnikov, konkrétne o 58,5 %. Ceny energetických produktov sa zvýšili o 41,2 % a ceny v sektore ťažby a s tým súvisiacich služieb o 32,9 %.
Na medzimesačnej báze ceny nórskych výrobcov klesli o 1,8 %. V predchádzajúcom mesiaci zaznamenali pokles o 0,5 %.
Ceny nórskych výrobcov vzrástli v máji v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 24 %. Znamená to prudký rast cien producentov už tretí mesiac po sebe, keď v marci vzrástli medziročne o 16,9 % a v apríli o 22,7 %. Májové tempo rastu je zároveň najvyššie od septembra 2022, v ktorom sa ceny producentov zvýšili oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o 52,3 %.
Výrazne vzrástli ceny v oblasti verejnoprospešných podnikov, konkrétne o 58,5 %. Ceny energetických produktov sa zvýšili o 41,2 % a ceny v sektore ťažby a s tým súvisiacich služieb o 32,9 %.
Na medzimesačnej báze ceny nórskych výrobcov klesli o 1,8 %. V predchádzajúcom mesiaci zaznamenali pokles o 0,5 %.