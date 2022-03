Chicago 8. marca (TASR) - Ceny pšenice dosiahli v utorok nový rekord a prekonali svoj predchádzajúci vrchol z obdobia potravinovej krízy v roku 2008. To ukazuje, aký vážny vplyv má ruská invázia na Ukrajine na globálne dodávky potravín. Najaktívnejší kontrakt na pšenicu na začiatku utorkového obchodovania v Chicagu vyskočil na 13,635 USD (12,51 eura) za bušel (1 bušel = 35,239 litra). To predstavuje nárast až o 77 % v tomto roku.



Svet čelí obrovskému šoku pri zásobovaní základnými obilninami, keďže vojna prerušila dodávky z regiónu, ktorý sa podieľa štvrtinou na globálnom obchode s obilninami a väčšinou na predaji slnečnicového oleja.



Pšenica medzitým časť ziskov zmazala a jej cena mierne klesla zo svojho vrcholu, ale zostáva vysoká. O 12.01 h SEČ sa pšenica predávala po 13,2275 USD za bušel, čo bolo o 2,2 % viac ako v predchádzajúcom dni a zhruba dvojnásobok v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Ostatný raz sa ceny obilia priblížili k týmto hodnotám počas potravinovej krízy v roku 2008, ktorá vyvolala politické nepokoje na celom svete, zvlášť v Afrike a na Blízkom východe. Nové rekordy dosiahli aj kontrakty na dodávku repky a kukurica tento rok zdražela zhruba o štvrtinu (25 %).



"Putinova vojna ohrozuje výživu ľudí na celom svete," uviedol v utorok vo vyhlásení nemecký minister poľnohospodárstva Cem Oezdemir.



Ruská invázia narušila ukrajinský poľnohospodársky priemysel. Od vypuknutia vojny sú prístavy zatvorené, a hoci sa ich železničný systém snaží kompenzovať, bude ťažké nahradiť stratené dodávky po mori.



Výsadba a práce na poli sú tiež ohrozené obmedzenými zásobami osiva, paliva a hnojív. Okrem toho sa niektorí farmári zapojili do bojov len niekoľko týždňov pred začiatkom jarných prác.



Aj časť ruskej pšenice sa preváža po súši, keďže tranzitu loďami bránia vojenské akcie v Čiernom mori. Obchod s ruskými komoditami ovplyvnila tiež zložitosť sankcií a finančných opatrení voči krajine.



Obom krajinám zostalo túto sezónu odoslať približne 14 miliónov ton pšenice a 18,5 milióna ton kukurice, čo je podľa OSN asi 7 % celkového svetového obchodu s obilninami.



Globálne ceny potravín sú už rekordné a prudký nárast cien obilnín a kuchynského oleja od ruskej invázie ich ešte zvýši.



Vlády na celom svete podnikajú kroky na ochranu zásob potravín. Srbsko začne obmedzovať export pšenice a Maďarsko obilia. Argentína, Turecko a Indonézia tiež pristúpili k zvýšeniu kontroly nad miestnymi produktmi. Čína, najväčší dovozca kukurice a sóje a jeden z najväčších nákupcov pšenice, sa tiež snaží zabezpečiť si základné dodávky.



TASR o tom informuje na základe správ Bloomberg.



(1 EUR = 1,0895 USD)