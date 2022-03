Chicago 2. marca (TASR) - Ceny pšenice sa tretí deň po sebe posilnili o maximálne povolený limit chicagskou burzou CBOT. Dôvodom je ruský útok na Ukrajinu, ktorý obmedzil dodávky z regiónu. TASR o tom informuje na základe správ CNBC a Bloomberg.



Cena ozimnej siatej červenej pšenice s májovým kontraktom CBOT stúpla o 7,62 % a na 10,59 USD (9,54 eura) za bušel (27,216 kg). Cena sa dostala nad 10 USD za bušel prvýkrát po viac ako desaťročí a najvyššie od 25. marca 2008, keď sa pšenica obchodovala po 11,19 USD za bušel.



Cena kukurice v stredu vzrástla o 3 % na 9-ročné maximum 747,75 centa za bušel.



Podľa banky JPMorgan je Rusko najväčším exportérom pšenice a Ukrajina patrí medzi štyroch najväčších exportérov.



Z medzinárodného obchodu so pšenicou v celkovom objeme 207 miliónov ton podľa Bank of America pripadá 17 % na Rusko a 12 % na Ukrajinu.



Z trhov s poľnohospodárskymi komoditami môže eskalácia napätia na Ukrajine najviac zasiahnuť trh so pšenicou a kukuricou, uviedol analytik JPMorgan Marko Kolanovic ešte v polovici februára.



(1 EUR = 1,1106 USD)