Paríž 16. mája (TASR) - Ceny pšenice v pondelok vyskočili na nové rekordné maximum po tom, čo sa India cez víkend rozhodla zakázať vývoz tejto komodity, keďže jej úrodu zasiahla vlna horúčav. Po otvorení trhu v Európe tak vzrástla cena pšenice až na 435 eur za tonu.



Globálne ceny pšenice stúpajú od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu koncom februára. Vojna vyvolala obavy o dodávky komodity na trhy, keďže Ukrajina patrí k významným pestovateľom a vlani sa podieľa 12 % na svetovom exporte pšenice.



Prudký rast cien je tiež dôsledkom nedostatku hnojív a rizika slabšej úrody. To podporilo rast inflácie na celom svete a vyvolalo obavy z hladomoru a sociálnych nepokojov v chudobnejších krajinách.



India, druhý najväčší svetový producent pšenice, v sobotu (14. 5.) oznámila, že po najhorúcejšom marci v jej histórii zakazuje export. Vláda v Naí Dillí v tejto súvislosti uviedla, že viaceré faktory vrátane nižšej produkcie a výrazne vyšších globálnych cien vyvolávajú obavy o potravinovú bezpečnosť jej 1,4 miliardy obyvateľov.



Vývozné dohody uzavreté pred 13. májom môžu byť dodržané, ale pre dodávky po tomto dátume je potrebný súhlas vlády. Vývoz by sa však mohol uskutočniť aj vtedy, ak by sa na Indiu obrátila iná vláda so žiadosťou o pomoc a tá by bola schválená na "na uspokojenie ich potrieb v oblasti potravinovej bezpečnosti".



India, ktorá vlastní veľké rezervné zásoby, už skôr avizovala, že je pripravená pomôcť vyplniť časť z výpadku dodávok spôsobených ukrajinskou vojnou.



Zákaz vývozu vyvolal ostrú kritiku skupiny siedmich priemyselne najvyspelejších krajín sveta (G7), ktorá uviedla, že takéto opatrenia "zhoršia krízu" spojenú s rastom cien komodít.



TASR o tom informuje na základe správy AFP.