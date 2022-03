Ceny pšenice vyskočili na 14-ročné maximum pre rastúce obavy o dodávky

Londýn 4. marca (TASR) - Ceny pšenice v piatok vyleteli na najvyššiu úroveň od roku 2008 pre rastúce obavy z jej globálneho nedostatku, keďže vojna na Ukrajine zasiahne viac ako 25 % svetového exportu. Komodita smeruje aj k rekordnému týždennému nárastu cien, približne o 40 %.



Ceny obilniny stúpajú od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu minulý týždeň, po ktorej USA a Európa uvalili na Moskvu rozsiahle sankcie. Vojna uzavrela hlavné prístavy na Ukrajine a prerušila logistické a dopravné spojenia.



Boje ohrozujú aj výsadbu v najbližších mesiacoch. Obchod s Ruskom sa väčšinou zastavil, pretože pre kupujúcich je ťažké orientovať sa v sankciách a zvládať prudko stúpajúce náklady na poistenie a prepravu.



Rusko a Ukrajina sú tiež významnými dodávateľmi kukurice, jačmeňa a slnečnicového oleja. Ceny kukurice dosiahli najvyššiu úroveň od roku 2012, zatiaľ čo sójový olej a palmový olej lámu rekordy.



Čína, najväčší svetový dovozca kukurice a sójových bôbov a jeden z najväčších nákupcov pšenice, sa medzitým snaží zabezpečiť si základné zásoby na svetových trhoch, čím tlačí ich ceny ešte vyššie.



V reakcii na tento vývoj a jeho vplyv na infláciu sieť reštaurácií McDonald's v Japonsku od 14. marca zvyšuje ceny hamburgerov a kuracích nugetiek pre stúpajúce náklady na suroviny, prácu a dopravu. Už pred ruskou inváziou mala sieť rýchleho občerstvenia problémy s nedostatkom hranolčekov v častiach juhovýchodnej Ázie.



Kontrakty na pšenicu v piatok vzrástli o 6,6 % na 12,09 USD (10,91 eura) za bušel (1 bušel = 35,239 litrov). Analytici predpovedajú, že ceny pôjdu ešte vyššie, čo zvyšuje tlak na infláciu potravín a prehlbuje dilemu centrálnych bankárov, ako veľmi zvýšiť úrokové sadzby v čase, keď vojna a sankcie poškodzujú rast hospodárstva.



Citigroup odhaduje, že ceny pšenice by mohli vzrásť až na 14 USD alebo 14,50 USD, ak zostane export z oblasti Čierneho mora zablokovaný.



Nárast cien zvyšuje tiež pravdepodobnosť, že krajiny obmedzia vývoz potravín, aby ochránili miestne trhy. Príkladom je Argentína, jeden z popredných svetových exportérov pšenice. Juhoamerická krajina bude mať do začiatku roku 2024 zavedený mechanizmus, ktorý zaručí dodávky miestnym mlynárom a udrží nízke domáce ceny základných potravín, ako sú múka a cestoviny. "Mechanizmus je reakciou na potrebu ochrany domáceho trhu v globálnom kontexte vojny a vysokých trvalých cien pšenice," uviedla vláda.



Najväčším nákupcom pšenice je Egypt. Podľa Organizácie Spojených národov sa Rusko a Ukrajina v roku 2020 podieľali 86 % na dovoze pšenice do Egypta.



TASR informuje na základe správy Bloomberg.